"Едет нищета": в сети показали туристический "ажиотаж" в Крыму

В аннексированном Россией украинском Крыму пожаловались на "мертвый" курортный туристический сезон.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер с ником "КРЫМский бандеровец". Он ссылается на посты и комментарии жителей оккупированного полуострова.
"В*тники подводят промежуточные итоги несезона: "Турист есть – бедный, жрущий лапшу консервированную", "Последний хороший сезон был в 2012. Тогда люди ехали с деньгами. А сейчас нищета едет", "Гуляют – да, покупают – нет. Вывод очевиден – люди обнищали", "Нет никаких сезонов", – написал блогер.
Иллюстрация. Крым
Информатор
twitter.com/CrimeaUA1
В свою очередь RoksolanaToday&Крым в Twitter поделилась фотографиями пустынного курортного Гурзуфа.
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
Крым. Ватники подводят промежуточные итоги несезона: "Турист есть - бедный, жрущий лапшу консервированную", "Последний хороший сезон был в 2012. Тогда люди ехали с деньгами.А сейчас нищета едет", "Гуляют - да, покупают - нет. Вывод очевиден - люди обнищали", "Нет никаких сезонов" pic.twitter.com/9LKjnIyOQv— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 4, 2019
Летний вечер в Гурзуфе...— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 4, 2019
Что то мне страшно стало... pic.twitter.com/TooWqZcFfP
Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона посетило уже якобы 2,2 млн туристов.
Однако, несмотря на объявленный "успешный" туристический сезон, отдыхающих практически нет.
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