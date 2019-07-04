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"Едет нищета": в сети показали туристический "ажиотаж" в Крыму

3.2тЧитать материал на украинском

В аннексированном Россией украинском Крыму пожаловались на "мертвый" курортный туристический сезон.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер с ником "КРЫМский бандеровец". Он ссылается на посты и комментарии жителей оккупированного полуострова.

"В*тники подводят промежуточные итоги несезона: "Турист есть – бедный, жрущий лапшу консервированную", "Последний хороший сезон был в 2012. Тогда люди ехали с деньгами. А сейчас нищета едет", "Гуляют – да, покупают – нет. Вывод очевиден – люди обнищали", "Нет никаких сезонов", – написал блогер.

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Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

Информатор

"Едет нищета": в сети показали туристический "ажиотаж" в Крыму

twitter.com/CrimeaUA1

В свою очередь RoksolanaToday&Крым в Twitter поделилась фотографиями пустынного курортного Гурзуфа.

"Едет нищета": в сети показали туристический "ажиотаж" в Крыму

twitter.com/KrimRt

"Едет нищета": в сети показали туристический "ажиотаж" в Крыму

twitter.com/KrimRt

"Едет нищета": в сети показали туристический "ажиотаж" в Крыму

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона посетило уже якобы 2,2 млн туристов.

Однако, несмотря на объявленный "успешный" туристический сезон, отдыхающих практически нет.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтОтдыхЛетний отдых
Место
Украина
Теги
Новости КрымаРоссияотдых Крымтуристыфотографиисоцсети
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Опять у окраинцев ампутированный Крым зачесался))) Дупу себе почухайте бестолочи.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Сегодня бронировал жильё в Алуште. Что-то администрации гостиниц в 5-10 минут от пляжа не говорили мне про плохой сезон.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Карпов Стас, Это секрет. И не верьте своим глазам, когда видите на улице толпы туристов, вы в Алуште один, все остальное картонные декорации Мосфильма.
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
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