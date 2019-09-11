"Дым и паника": в селе под Калиновкой рассказали о взрывах на складах

Взрыв на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области вызвал панику среди населения в селе Дорожное, расположенном в 800 метрах от них.

Об этом рассказала сельский голова Дорожного Яна Пушечникова в комментарии OBOZREVATEL. "Когда люди услышали взрывы, началась паника. Люди очень боялись, что будет то же самое, что в 2017 году", – заметила она.

Сельский голова напомнила о том, что два года назад во время взрывов на складах людей пришлось эвакуировать, а в большинстве домов взрывной волной выбило все стекла.

По ее словам, на этот раз ЧП не имело особых негативных последствий. "Был только дым и паника, больше ничего. Некоторые люди собирались выезжать из села", – сообщила сельский голова.

"Но мы сказали людям: все под контролем, все будет хорошо – и они успокоились", – сказала она.

Яна Пушечникова добавила, что школа, которая находится в 3 километрах от Дорожного, "работала в обычном режиме".

Напомним, ранее о ситуации в селе Сальники рассказал сельский голова Андрей Вовк.

Во время предыдущего ЧП на складах в Калиновке, которое произошло в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года, местные жители близлежащих сел были оперативно эвакуированы; обошлось без жертв, но несколько снарядов "приземлилось" в огороды, был поврежден один дом.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 11 сентября на складах Министерства обороны в Калиновке Винницкой области произошли шесть взрывов. На место ЧП отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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