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8 сентября • обновлено в 11:43
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Двух бывших нардепов объявили в розыск: что известно

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В Украине двух бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск.

Об этом в Facebook сообщил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, напомнив, что год назад регламентный комитет Верховной Рады заблокировал привлечение Вилкула и Колесникова к уголовной ответственности.

"И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска", – говорится в сообщении.

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Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила информацию о розыске бывших нардепов.

"Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности", – сказано в сообщении о розыске Вилкула.

Также ГПУ выдвинула обвинения против Колесникова.

"Установлено, что в период с июня-декабря 2012 года бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости – производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-ехнологический институт трубной промышленности им. Я. Ю. Осады" в Днипре общей площадью почти 7 тыс. кв. м", – отмечено в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая 2018 года прошлый глава ГПУ Юрий Луценко подписал представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности Колесникова и Вилкула.

Колесникову инкриминировали то, что находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, он, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости.

Александр Вилкул и Дмитрий Колесников

Александр Вилкул и Дмитрий Колесников

Вилкулу выдвинули обвинения в том, что будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов, он издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Данные представления Генпрокуратуры о предоставлении согласия на привлечение депутатов к уголовной ответственности не были рассмотрены, поскольку были сорваны все регламентные сроки.

8 сентября генпрокурор направил в парламент повторные представления на Вилкула и Колесникова.

16 октября Верховная Рада не поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Также Рада не поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

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Персоны
Александр Вилкул Юрий Луценко Дмитрий Колесников
Место
Украина
Теги
Генеральная прокуратура Украины Оппозиционный блок
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Слабоват еще ЗЕ. Пора бы уже переходить на тех, кто устроил украиноцид! Начать можно прямо с Потрошенко, не смотря на то, что он убивал под руководством Пентагона, и крыша пындсская.ОН убивал украинцев! 5 ЛЕТ!
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bel serg
bel serg
Масленко Валентин, опохмелись забулдыга.
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Говорова Елена
Говорова Елена
Ну если так, то я думаю, надо всех чиновников сейчас посадить. У нас вокруг города все близлежащие земли раздерибанили. И все про это знают и по моему не очень осуждают. По принципу, если б ты был на их месте, то ничего бы не брал? Наша совковая психология.....
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Говорова Елена, а кто у кого кормился? Они у Потрошенки, или он у них?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дави їх
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