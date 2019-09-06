Двух бывших нардепов объявили в розыск: что известно

В Украине двух бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск.

Об этом в Facebook сообщил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, напомнив, что год назад регламентный комитет Верховной Рады заблокировал привлечение Вилкула и Колесникова к уголовной ответственности.

"И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила информацию о розыске бывших нардепов.

"Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности", – сказано в сообщении о розыске Вилкула.

Также ГПУ выдвинула обвинения против Колесникова.

"Установлено, что в период с июня-декабря 2012 года бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости – производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-ехнологический институт трубной промышленности им. Я. Ю. Осады" в Днипре общей площадью почти 7 тыс. кв. м", – отмечено в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая 2018 года прошлый глава ГПУ Юрий Луценко подписал представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности Колесникова и Вилкула.

Колесникову инкриминировали то, что находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, он, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости.

Александр Вилкул и Дмитрий Колесников

Вилкулу выдвинули обвинения в том, что будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов, он издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Данные представления Генпрокуратуры о предоставлении согласия на привлечение депутатов к уголовной ответственности не были рассмотрены, поскольку были сорваны все регламентные сроки.

8 сентября генпрокурор направил в парламент повторные представления на Вилкула и Колесникова.

16 октября Верховная Рада не поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Также Рада не поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

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