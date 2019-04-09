"Двойной страйк!" В ВСУ показали новый разгром террористов на Донбассе. Видео

Украинские военные на Донбассе метким выстрелом уничтожили новый объект террористов.
Победные кадры показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).По ее словам, это произошло на Авдеевской промке.
"Двойной "страйк". Комментарии излишни, просто посмотрите. Верьте в воинов!" – призвал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины уничтожили позицию террористов "Л/ДНР" на Донбассе в районе Ясиноватской развязки.
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