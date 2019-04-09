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"Двойной страйк!" В ВСУ показали новый разгром террористов на Донбассе. Видео

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Украинские военные на Донбассе метким выстрелом уничтожили новый объект террористов.

Победные кадры показал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).По ее словам, это произошло на Авдеевской промке.

"Двойной "страйк". Комментарии излишни, просто посмотрите. Верьте в воинов!" – призвал он.

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Еще один 200-й: офицер ВСУ показал очередного мертвого террориста "ДНР"

"Двойной страйк!" В ВСУ показали новый разгром террористов на Донбассе. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины уничтожили позицию террористов "Л/ДНР" на Донбассе в районе Ясиноватской развязки.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Значит позже бужет статья о укрожмурах
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