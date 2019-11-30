В 2019 году в ДТП погибли тысячи украинцев: озвучена цифра

В 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Украины погибли 2716 человек.

Страшную цифру озвучил в эфире программы "Право на владу" в четверг, 28 ноября, заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Почти 130 тысяч ДТП за 10 месяцев этого года, это свыше 26 тысяч 700 травмированных людей… И, к большому сожалению, 2716 человек погибли на наших дорогах в этом году", – заявил он.

В 2019 году в ДТП погибли тысячи украинцев golos.zp.ua

Также Белошицкий добавил, что за этот период полиция остановила более 63 тысяч водителей, которые ездили без прав.

Статистика ДТП в Украине Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский рассказал, что каждый день в Украине в ДТП гибнут в среднем 10 человек.

За семь месяцев нынешнего года в Киеве произошло более 22 тыс. ДТП, из которых 1,2 – с пострадавшими. Лидером по числу аварий стал Голосеевский район.

В целом за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло более 100 тыс. аварий, в которых погибли 1 991 человек и 20 218 человек получили травмы.

Это на 4–7 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!