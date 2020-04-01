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1 апреля • обновлено в 15:31
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Зайцеву и Дронова отмазывают? Дело получило новый поворот

3.1т
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В пятницу, 3 апреля, Верховный суд рассмотрит кассационные жалобы двух виновников кровавого ДТП в Харькове – Алены Зайцевой и Геннадия Дронова. По их вине два с половиной года назад погибли шесть человек и еще шесть пострадали.

Сам суд будет проходить в Киеве, а потерпевшие смогут участвовать в нем онлайн из суда Харькова. Виновные, которые сейчас отбывают наказание, также могут принять в нем участие онлайн.

Правда, как рассказала OBOZREVATEL мама погибшего Александра Евтеева Светлана Винниченко, Зайцева уже отказалась.

Александр Евтеев и Диана Берченко (справа) – погибли

Александр Евтеев и Диана Берченко (справа) – погибли

"Чему тут удивляться. Вы же помните, как во время чтения приговора в Харьковском суде Зайцева встала и ее вывели из зала. Она даже не захотела слушать приговор. Так и тут", – говорит Винниченко.

Новые адвокаты Зайцевой заявляют, что их подзащитная ни в чем не виновата. Она выехала на перекресток на красный свет на скорости, а Дронов, вместо того, чтобы уступить ей дорогу, разогнался и "буквально догнал ее и ударил в левое заднее крыло". После чего Зайцева потеряла управление и уже ничего сделать не могла.

Также адвокаты Зайцевой считают, что суд не учел ее возраст и тяжелые заболевания. И просят дело против нее закрыть.

Анастасия (слева) и Алла Сокол, дочь и мама, погибли

Анастасия (слева) и Алла Сокол, дочь и мама, погибли

Алла Умаева погибла

Алла Умаева погибла

Нина Кобесова погибла

Нина Кобесова погибла

Адвокат Геннадия Дронова Геннадий Токарев настаивает на том, чтобы дело вернули в суд первой инстанции, фактически начав новое рассмотрение.

Родные погибших переживают, что сейчас, когда в стране новая беда из-за коронавируса, дело могут под шумок или закрыть, или отправить на новое рассмотрение.

"Нам будет сложно снова пережить это. Даже сейчас ехать на суд, который будет проходить в режиме онлайн, в Харьков из Сум сложно. Если раньше мы приезжали в Харьков, садились на метро и добирались до суда, то теперь все закрыто. Придется ехать собственным транспортом", – говорит Светлана Винниченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В центре Харькова в среду, 18 октября 2017 года, около 20:45 на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате погибло шесть человек, еще шесть пострадало.

  • За рулем Lexus оказалась 20-летняя Алена Зайцева, приемная дочь местного бизнесмена Василия Зайцева. Она учится на третьем курсе Харьковского национального университета.

  • Вторым участником аварии оказался водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.

  • Во вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Оба получили по 10 лет тюрьмы.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
ДТП Харьков ДТП ДТП Зайцева
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Махно Володимир
Махно Володимир
зайцева будет гнить в тюрьме как и адвокаты ее!
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ну а причем Дронов он ехал не на красный и не был под наркотиками и не превышал скорость!он вообще не виноват!!!а то что защита этой деловой наркоманки говорит это бред Дронов сколько угодно мог ее догонять он ехал не на красный и не обязан был ее пропускать!!!
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Simon Igor
Simon Igor
А кто сомневался, что эту тварь отмажут? Не я! Но очень жалко Дронова, из которого сделали козла отпущения, хоть мужик ни в чем не виноват
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