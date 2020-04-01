Зайцеву и Дронова отмазывают? Дело получило новый поворот

В пятницу, 3 апреля, Верховный суд рассмотрит кассационные жалобы двух виновников кровавого ДТП в Харькове – Алены Зайцевой и Геннадия Дронова. По их вине два с половиной года назад погибли шесть человек и еще шесть пострадали.

Сам суд будет проходить в Киеве, а потерпевшие смогут участвовать в нем онлайн из суда Харькова. Виновные, которые сейчас отбывают наказание, также могут принять в нем участие онлайн.

Правда, как рассказала OBOZREVATEL мама погибшего Александра Евтеева Светлана Винниченко, Зайцева уже отказалась.

Александр Евтеев и Диана Берченко (справа) – погибли

"Чему тут удивляться. Вы же помните, как во время чтения приговора в Харьковском суде Зайцева встала и ее вывели из зала. Она даже не захотела слушать приговор. Так и тут", – говорит Винниченко.

Новые адвокаты Зайцевой заявляют, что их подзащитная ни в чем не виновата. Она выехала на перекресток на красный свет на скорости, а Дронов, вместо того, чтобы уступить ей дорогу, разогнался и "буквально догнал ее и ударил в левое заднее крыло". После чего Зайцева потеряла управление и уже ничего сделать не могла.

Также адвокаты Зайцевой считают, что суд не учел ее возраст и тяжелые заболевания. И просят дело против нее закрыть.

Анастасия (слева) и Алла Сокол, дочь и мама, погибли

Алла Умаева погибла

Нина Кобесова погибла

Адвокат Геннадия Дронова Геннадий Токарев настаивает на том, чтобы дело вернули в суд первой инстанции, фактически начав новое рассмотрение.

Родные погибших переживают, что сейчас, когда в стране новая беда из-за коронавируса, дело могут под шумок или закрыть, или отправить на новое рассмотрение.

"Нам будет сложно снова пережить это. Даже сейчас ехать на суд, который будет проходить в режиме онлайн, в Харьков из Сум сложно. Если раньше мы приезжали в Харьков, садились на метро и добирались до суда, то теперь все закрыто. Придется ехать собственным транспортом", – говорит Светлана Винниченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В центре Харькова в среду, 18 октября 2017 года, около 20:45 на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате погибло шесть человек, еще шесть пострадало.

За рулем Lexus оказалась 20-летняя Алена Зайцева, приемная дочь местного бизнесмена Василия Зайцева. Она учится на третьем курсе Харьковского национального университета.

Вторым участником аварии оказался водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.

Во вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Оба получили по 10 лет тюрьмы.

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