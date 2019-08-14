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ДТП на Сумской в Харькове: приговор Зайцевой и Дронову вступил в силу

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Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Геннадия Дронова и Елены Зайцевой по делу о смертельной ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.

Оба фигуранта громкого дела получили по десять лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года, пишет "МедиаПорт".

Решение по делу объявил председательствующий в коллегии Харьковского апелляционного суда Владимир Протасов.

"Руководствуясь статьями..., постановил: апелляционные жалобы защитника адвоката Перепелицы, обвиняемой Зайцевой оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу защитника адвоката Плетневой удовлетворить частично. Приговор суда Киевского райсуда... относительно Дронова... и Зайцевой... в части разрешения гражданских исков изменить...", сказано в решении.

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Зайцева и Дронов

Зайцева и Дронов

МедиаПорт

Зайцева и Дронов

Зайцева и Дронов

МедиаПорт

Как пояснила пресс-секретарь прокуратуры области Вита Дубовик, все суммы возмещения остались без изменений. Однако суд подтвердил обязанность Дронова и Зайцевой выплатить ущерб в равных долях – "50 на 50".

Теперь решение апелляции может быть обжаловано в Верховном суде на протяжении трех месяцев. Защитник Дронова Сергей Перепелица уже заявил, что будет подавать жалобу, у Зайцевой же от комментариев отказались.

Отметим, судебное заседание длилось более четырех часов. Зайцева резко изменила свою тактику: ее адвокат уже не просила отменить приговор и назначить новое рассмотрение, а настаивала на смягчении наказания.

Заседание апелляционного суда

Заседание апелляционного суда

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В центре Харькова 18 октября 2017 года, на улице Сумской, случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.

  • К делу о смертельном ДТП привлекли автотехническую экспертизу, которая была проведена по заявлению адвоката одного из подозреваемых Дронова.

  • Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли она в ДТП под действием наркотических или других веществ.

  • Во вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Позже был опубликован полный текст приговора суда.

  • Большинство опрошенных украинцев не согласились с решением суда для Зайцевой и Дронова, которых приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП в Харькове.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина Харьков
Теги
ДТП Зайцева Дронов
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