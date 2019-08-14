ДТП на Сумской в Харькове: приговор Зайцевой и Дронову вступил в силу

Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Геннадия Дронова и Елены Зайцевой по делу о смертельной ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
Оба фигуранта громкого дела получили по десять лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года, пишет "МедиаПорт".
Решение по делу объявил председательствующий в коллегии Харьковского апелляционного суда Владимир Протасов.
"Руководствуясь статьями..., постановил: апелляционные жалобы защитника адвоката Перепелицы, обвиняемой Зайцевой оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу защитника адвоката Плетневой удовлетворить частично. Приговор суда Киевского райсуда... относительно Дронова... и Зайцевой... в части разрешения гражданских исков изменить...", – сказано в решении.
Зайцева и Дронов
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Зайцева и Дронов
МедиаПорт
Как пояснила пресс-секретарь прокуратуры области Вита Дубовик, все суммы возмещения остались без изменений. Однако суд подтвердил обязанность Дронова и Зайцевой выплатить ущерб в равных долях – "50 на 50".
Теперь решение апелляции может быть обжаловано в Верховном суде на протяжении трех месяцев. Защитник Дронова Сергей Перепелица уже заявил, что будет подавать жалобу, у Зайцевой же от комментариев отказались.
Отметим, судебное заседание длилось более четырех часов. Зайцева резко изменила свою тактику: ее адвокат уже не просила отменить приговор и назначить новое рассмотрение, а настаивала на смягчении наказания.
Заседание апелляционного суда
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 года, на улице Сумской, случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
К делу о смертельном ДТП привлекли автотехническую экспертизу, которая была проведена по заявлению адвоката одного из подозреваемых Дронова.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли она в ДТП под действием наркотических или других веществ.
Во вторник, 26 февраля 2019 года, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Позже был опубликован полный текст приговора суда.
Большинство опрошенных украинцев не согласились с решением суда для Зайцевой и Дронова, которых приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП в Харькове.
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