ДТП на Сумской в Харькове: приговор Зайцевой и Дронову вступил в силу

Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Геннадия Дронова и Елены Зайцевой по делу о смертельной ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.

Оба фигуранта громкого дела получили по десять лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на три года, пишет "МедиаПорт".

Решение по делу объявил председательствующий в коллегии Харьковского апелляционного суда Владимир Протасов.

"Руководствуясь статьями..., постановил: апелляционные жалобы защитника адвоката Перепелицы, обвиняемой Зайцевой оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу защитника адвоката Плетневой удовлетворить частично. Приговор суда Киевского райсуда... относительно Дронова... и Зайцевой... в части разрешения гражданских исков изменить...", – сказано в решении.

Зайцева и Дронов МедиаПорт

Зайцева и Дронов МедиаПорт

Как пояснила пресс-секретарь прокуратуры области Вита Дубовик, все суммы возмещения остались без изменений. Однако суд подтвердил обязанность Дронова и Зайцевой выплатить ущерб в равных долях – "50 на 50".

Теперь решение апелляции может быть обжаловано в Верховном суде на протяжении трех месяцев. Защитник Дронова Сергей Перепелица уже заявил, что будет подавать жалобу, у Зайцевой же от комментариев отказались.

Отметим, судебное заседание длилось более четырех часов. Зайцева резко изменила свою тактику: ее адвокат уже не просила отменить приговор и назначить новое рассмотрение, а настаивала на смягчении наказания.

Заседание апелляционного суда 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал