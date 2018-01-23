Друзья лишь наблюдали: в дендропарке Умани в страшных муках умер ребенок. Фото и видео

В популярном уманском дендропарке "Софиевка" в страшных муках погиб 12-летний ребенок.

Об этом сообщает ICTV.

Как стало известно, подростки привязались веревками к металлическим тросам, чтобы покататься на неработающей канатной дорогой. Двое парней зависли на высоте.

12-летний Руслан попытался освободиться, но канаты настолько передавили ему легкие и подросток начал задыхаться.

"Друзья только беспомощно наблюдали, в каких муках умирал их товарищ. Когда же примчались спасатели, то парень уже был мертв", - говорится в сюжете.

В прокуратуре Черкасской области сообщили, что трагедия произошла из-за служебной халатности работников, которые отвечали за демонтаж аттракциона Канатная дорога.

"Установлено, что должностные лица Национального дендрологического парка Софиевка, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности из-за недобросовестного отношения к ним, не приняли меры по полному демонтажу аттракциона Канатная дорога, что привело к несчастному случаю, в результате которого погиб малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", ранее годовалый ребенок умер, застряв в кроватке.