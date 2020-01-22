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22 января • обновлено в 22:33
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Драка с Кивой в киевском ресторане: Рябошапка взялся за скандального нардепа

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, потерпевший обратился с соответствующим заявлением.

"Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января, ударил потерпевшего головой в лицо. Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение)", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что в соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата может только генеральный прокурор.

Кива и Рябошапка

Кива и Рябошапка

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кива избежал тюремного заключения за коррупцию благодаря справке из психбольницы. Скандальный инцидент произошел в декабре 2013 года.

  • Суд, среди смягчающих обстоятельств, принял во внимание, что Кива "находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом "последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом ІІ группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

  • Однако до ноября 2019 года Кива категорически отрицал, что имел проблемы с психическим здоровьем.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Руслан Рябошапка Илья Кива
Место
Украина Киев
Теги
Оппозиционный блок Офис генерального прокурора Украины Верховная Рада Украины
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Гоша Злой
Гоша Злой
что-то пошло не так в королевстве ильи кивы) а представьте если бы он удар с вертухи пропустил....ему и так уже бойцы Альфы померещились.... печалька. срочно нужно назад в полтавскую дурку за новой справкой, а то и загреметь можно так по новому закону-то)
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