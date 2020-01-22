Драка с Кивой в киевском ресторане: Рябошапка взялся за скандального нардепа

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, потерпевший обратился с соответствующим заявлением.

"Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января, ударил потерпевшего головой в лицо. Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение)", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата может только генеральный прокурор.

Кива и Рябошапка

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кива избежал тюремного заключения за коррупцию благодаря справке из психбольницы. Скандальный инцидент произошел в декабре 2013 года.

Суд, среди смягчающих обстоятельств, принял во внимание, что Кива "находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом "последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом ІІ группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

Однако до ноября 2019 года Кива категорически отрицал, что имел проблемы с психическим здоровьем.

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