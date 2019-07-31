Доказательства есть: в деле об отравлении Ющенко раскрылись новые факты

Доказательства умышленного отравления третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году были.

Такое категорическое заявление сделал один из участников группы следователей, а ныне начальник отдела ГПУ Алексей Донской, пишет "КП в Украине".

"И эти доказательства должны оставаться, я очень надеюсь, что за девять лет с тех пор, как нас отстранили от дела, их не уничтожили. Мы установили не только факт, но и мотив преступления", – сказал он.

Отравление Ющенко

При этом Донской отбросил обвинения в халатности следователей и уничтожении образцов крови Ющенко.

"Во-первых, кровь закончилась до того, как мы взялись за работу, во-вторых, никто ее не уничтожал. Образцы были использованы для анализов, которые проводились в трех странах и подтвердили версию отравления", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, долгое время главными подозреваемыми в деле об отравлении Ющенко считались экс-глава СБУ Игорь Смешко и его заместитель Владимир Сацюк.

Именно эти двое силовиков стали инициаторами ужина на даче Сацюка в сентябре 2004 года, на которую был приглашен и там же, вероятно, отравлен диоксином Ющенко.

Правда, в интервью журналисту Дмитрию Гордону бывший начальник СБУ признался, что если бы он поставил себе целью отравить Ющенко, то она была бы доведена до конца.

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