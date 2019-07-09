Одна из двойняшек погибла, вторую вырезали: под Харьковом авто с семьей прошило насквозь отбойником

В Харьковской области легковой автомобиль Renault, в котором находилась семья с 9-летними дочками-двойняшками, влетел в отбойник.

Металлическая конструкция прошила машину насквозь. OBOZREVATEL узнавал подробности трагедии.

8 июля Максим и Анна Струковы вместе с дочерьми Дашей и Машей возвращались с моря домой в Харьков. На трассе возле с. Винники их автомобиль врезался в отбойник.

В результате удара на месте погибла одна из девочек. Ее сестричка получила ужасные травмы: открытый перелом нижней трети правой голени, травматическую ампутацию левой голени и закрытую черепно-мозговую травму. Чтобы освободить ребенка из салона, понадобилась помощь спасателей, которые разрезали кузов с помощью специнструментов.

Даша и Маша. На этом снимке детям по 5 лет Соцсети

Также множественные ушибы и переломы получила мама девочек. Отец, по предварительной информации, серьезных травм не получил.

ДТП под Харьковом

Обстоятельства трагедии на данный момент устанавливаются. По мнению очевидцев, водитель легковушки мог превысить скорость, при том, что трасса была мокрой из-за дождя. В результате авто занесло на скользкой дороге, считают автолюбители.

ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

Как рассказали нашим журналистам друзья Максима и Анны – родители обожали своих дочерей. "Дети – их жизнь. Отец с матерью делали все, чтобы дочки были счастливы, часто ходили вместе в горы и в лес. К сожалению, от ДТП никто не застрахован", – рассказал нам один из друзей семьи.

Родители часто водили детей в походы Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области адвокат на внедорожнике насмерть сбил 11-летнюю девочку. Как потом выяснилось, водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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