"Доченька, не плачь, иди ко мне!" В Херсоне 15-летняя школьница устроила онлайн-самоубийство. Жуткое видео полиции

В Херсоне 15-летняя девочка попыталась совершить самоубийство, ведя при этом прямой эфир в одной из соцсетей.

Жуткое видео ЧП опубликовано в Facebook патрульной полиции Украины. Отмечается, что онлайн-трансляцию, которую девочка вела с высокого недостроя, угрожая прыгнуть, увидели ее одноклассники и сообщили учителям. Они в свою очередь позвонили школьным офицерам полиции, которые отправились туда.

"Подъезжая к месту, патрульные заметили на краю крыши 8-этажки девушку. Инспекторы поднялись наверх", – сказано в сообщении.

В Херсоне 15-летняя школьница чуть не совершила самоубийство Скрин видео

"Доченька, иди ко мне. Что ты здесь? Давай поговорим", – обратилась к ребенку Ирина Луняка, полицейская, которая и сама является матерью волшебной 6-летней дочери. – "Иди ко мне, иди ..." – описали ситуацию патрульные.

Таким образом им удалось спасти подростка от самоубийства, после чего они отвезли ее в школу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в Шанхае 13-летний украинец покончил с собой из-за постоянных издевательств школьного учителя.

Администрация школы не признала вины молодого учителя, который смеялся над парнем, что он из Украины, обзывал его недочеловеком и нередко прибегал к физической силе.

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