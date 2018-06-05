"Добро пожаловать в ад": известный журналист резко пригрозил киллерам

Известный украинский журналист Айдер Муждабаев пригрозил киллерам адом, если те вздумают повторить инцидент с его коллегой Аркадием Бабченко.

Так, на своей странице в Facebook он сообщил, что ему предоставили круглосуточную охрану.

"С сегодняшнего дня меня постоянно охраняет Национальная полиция Украины, а там ребята с опытом, которые и заметят, и не промажут. Со средствами личной защиты тоже нормально. Короче, если что, — добро пожаловать в ад", - предупредил он.

При этом он поблагодарил правоохранителей за помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, доказательства причастности российских спецслужб к подготовке убийства журналиста Аркадия Бабченко могут быть обнародованы уже в ближайшее время.