"До 26 августа": Полозов рассказал о судьбе пленных моряков

16 августа Московский городской суд начнет рассмотрение апелляций на арест украинских моряков-военнопленных, захваченных Россией в плен в ноябре 2018 года.
"Заседания по рассмотрению апелляций будут номинальными… Решение об освобождении моряков принимается не в российских судах, а в Кремле. Поэтому мы ждем реакции оттуда", – сказал в эфире ObozTV адвокат моряков Николай Полозов.
По информации Полозова, сейчас на рассмотрении следственного управления ФСБ находится ходатайство о применении меры пресечения в виде поручительства, направленное омбудсменом Украины Людмилой Денисовой.
"Мы ожидаем, что процессуальное решение по ходатайству омбудсмена Денисовой следователь должен принять до конца августа, до 26 числа", – сообщил адвокат.
"Если ходатайство будет удовлетворено – значит, моряков отпустят домой. Они вернутся. Если не удовлетворено – придется использовать внешнеполитические рычаги для воздействия на российские власти", – добавил он.
Полозов подчеркнул, что вторым "эшелоном защиты" военнопленных моряков может стать воздействие на российские власти с помощью западных партнеров.
Он напомнил, что, согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву, Россия должна немедленно освободить 24 моряков и вернуть три захваченных корабля.
"Я все-таки надеюсь на благоразумие российских властей. Неисполнение трибунала может обернуться экономическими и политическими убытками для России. Если Россия не выполнит решение трибунала, то завтра кто угодно сможет его не выполнять. Запад на это пойти не может. И будет жестко реагировать на невыполнение РФ этого приказа", – пояснил юрист.
Украинские моряки находятся в плену у России уже почти 9 месяцев
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Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Их судили за "незаконное пересечение государственной границы России".
Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
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