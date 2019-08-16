"До 26 августа": Полозов рассказал о судьбе пленных моряков

16 августа Московский городской суд начнет рассмотрение апелляций на арест украинских моряков-военнопленных, захваченных Россией в плен в ноябре 2018 года.

"Заседания по рассмотрению апелляций будут номинальными… Решение об освобождении моряков принимается не в российских судах, а в Кремле. Поэтому мы ждем реакции оттуда", – сказал в эфире ObozTV адвокат моряков Николай Полозов.

По информации Полозова, сейчас на рассмотрении следственного управления ФСБ находится ходатайство о применении меры пресечения в виде поручительства, направленное омбудсменом Украины Людмилой Денисовой.

"Мы ожидаем, что процессуальное решение по ходатайству омбудсмена Денисовой следователь должен принять до конца августа, до 26 числа", – сообщил адвокат.

"Если ходатайство будет удовлетворено – значит, моряков отпустят домой. Они вернутся. Если не удовлетворено – придется использовать внешнеполитические рычаги для воздействия на российские власти", – добавил он.

Полозов подчеркнул, что вторым "эшелоном защиты" военнопленных моряков может стать воздействие на российские власти с помощью западных партнеров.

Он напомнил, что, согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву, Россия должна немедленно освободить 24 моряков и вернуть три захваченных корабля.

"Я все-таки надеюсь на благоразумие российских властей. Неисполнение трибунала может обернуться экономическими и политическими убытками для России. Если Россия не выполнит решение трибунала, то завтра кто угодно сможет его не выполнять. Запад на это пойти не может. И будет жестко реагировать на невыполнение РФ этого приказа", – пояснил юрист.

Украинские моряки находятся в плену у России уже почти 9 месяцев twitter.com/2000_net

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