Хотели взорвать: террористы "ДНР" пытались прорваться на позиции ОС на Донбассе

Террористы "ДНР" пытались вторгнуться на позиции военных Операции Объединенных сил в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба МВД Украины на Telegram-канале. Подчеркивается, что нацгвардейцы дали отпор диверсантам.

"Вопреки мирным договоренностям участники незаконных вооруженных формирований предпринимают попытки вторгаться на позиции ОС... Произошло столкновение с диверсионно-разведывательной группой врага, члены которой воспользовались совершенным знанием местности и подошли почти вплотную к позициям", – сказано в сообщении.

Иллюстрация Telegram-канал МВД Украины

Уточняется, что диверсанты "ДНР" попали в разрушенное здание и планировали установить взрывное устройство против воинов Национальной гвардии Украины, которые периодически проверяют это сооружение.

"О происшествии сообщил боец ​​бригады быстрого реагирования с позывным "Закон". Гвардеец не растерялся и молниеносно среагировал, напугав диверсантов выстрелами", – рассказали в МВД.

Подчеркивается, что враг пытался подготовить теракт против украинских военных несмотря на режим перемирия.

Последствия взрыва Telegram-канал МВД Украины

"След от разрыва гранаты, которая была предназначена украинским военным, является напоминанием о том, что мы воюем с коварным и агрессивным врагом. Победа будет за нами", – подытожили в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" 5 декабря обстреляли украинских военных 7 раз. В результате боевых действий на Донбассе ни один воин не был ранен.

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