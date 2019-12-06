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6 декабря • обновлено в 21:26
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Хотели взорвать: террористы "ДНР" пытались прорваться на позиции ОС на Донбассе

1.4т
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Террористы "ДНР" пытались вторгнуться на позиции военных Операции Объединенных сил в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба МВД Украины на Telegram-канале. Подчеркивается, что нацгвардейцы дали отпор диверсантам.

"Вопреки мирным договоренностям участники незаконных вооруженных формирований предпринимают попытки вторгаться на позиции ОС... Произошло столкновение с диверсионно-разведывательной группой врага, члены которой воспользовались совершенным знанием местности и подошли почти вплотную к позициям", – сказано в сообщении.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Telegram-канал МВД Украины

Уточняется, что диверсанты "ДНР" попали в разрушенное здание и планировали установить взрывное устройство против воинов Национальной гвардии Украины, которые периодически проверяют это сооружение.

"О происшествии сообщил боец ​​бригады быстрого реагирования с позывным "Закон". Гвардеец не растерялся и молниеносно среагировал, напугав диверсантов выстрелами", – рассказали в МВД.

Подчеркивается, что враг пытался подготовить теракт против украинских военных несмотря на режим перемирия.

Последствия взрыва

Последствия взрыва

Telegram-канал МВД Украины

"След от разрыва гранаты, которая была предназначена украинским военным, является напоминанием о том, что мы воюем с коварным и агрессивным врагом. Победа будет за нами", – подытожили в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" 5 декабря обстреляли украинских военных 7 раз. В результате боевых действий на Донбассе ни один воин не был ранен.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса террористы "ДНР" Национальная гвардия Новости ДНР ООС фотографии Министерство внутренних дел Украины
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Petrov Valery
Petrov Valery
Во как. Укpcми потихоньку начинают писать правду? О том, что на вocтоке нет никакого сдерживания наступления дивизий Шoйгу, а есть бессмысленные в вoeнном отношении разборки ДPГ? Про то, что Дoнeцк выполняет Минcкие coглашения, а в Киеве на них забили? И пипл всё это спокойно хавает, как раньше хавал враньё? Уникальная нация. СУГС.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
и все же дочитал - "мы воюем с коварным и агрессивным врагом. Победа будет за нами" - это рабы Путина конечно ! чурки одним словом карело-татарские
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Прошу пардона - дочитал до момента когда выстрелами спугнули - нет - видимо все таки буряты !
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