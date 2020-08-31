Абсолютно очевидно, Витольд Фокин, как и Леонид Кравчук, не сами появились в ТКГ. Как верно и то, что они озвучивают не свои собственные идеи. Человек, который привёл их в ТКГ и давно ведёт себя минимум как вице-президент, а иногда создаётся впечатление, что он считает себя истинным президентом, Андрей Ермак.

Отсюда, требовать нужно не столько отставки Фокина и Кравчука (что само по себе очевидно), а Ермака. Более того, совокупно по коррупционным обвинениям и обвинениям в госизмене деятельность его должна быть незамедлительно расследована как антикоррупционными органами, так и спецслужбами. Именно с эти связано незаконное решение об обезглавливании антикоррупционных структур НАБУ и САП, которые Зеленский-Ермак поставили под свой контроль.

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