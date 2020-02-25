Потеряла руку, но прикрыла работодателя: история кровавой драмы в Полтаве

На крупном предприятии Полтавы инженеру отрезало руку, когда одежда случайно попала в работающий механизм. По словам девушки, владелец предприятия пообещал протез, а взамен она должна была написать отказ от претензий к компании. Девушка согласилась, но затем все пошло не так.

Подробности резонансной истории – в публикации OBOZREVATEL.

26-летняя Татьяна получила жуткую травму

Выставила вперед руку

26-летняя Татьяна Коробкина официально работает инженером-конструктором на ЧАО "Полтавский вентиляторный завод". Однажды к основным обязанностям ей дали еще задание – измерять скорость потока воздуха на выходе вентилятора с помощью дифманометра. При этом технику безопасности, по словам девушки, она не проходила.

"5 апреля прошлого года я, как обычно, делала измерения. Случайно полы моего пальто попали в механизм. Я выставила вперед руку… Все заняло доли секунды", – рассказала Татьяна OBOZREVATEL о страшных мгновениях.

Девушке отрезало левую руку выше локтя. Несмотря на ужасную травму, Таня оставалась в сознании. Колеги наложили ей жгут, вызвали скорую помощь. Впрочем, в больницу пострадавшую в итоге отвозил на автомобиле сотрудник завода, так как скорая долго не приезжала.

"С первого дня моего пребывания в больнице владельцы предприятия были возле меня и моих родителей. Обещали обеспечить до конца дней, оплатить отдых, купить протез. Взамен просили, чтобы я подписала документы. Первый – что я не имею к ним никаких претензий и сама нарушила правила техники безопасности. Второй – что делать замеры входило в мои обязанности, хотя это не так. Даже должности такой не было", – вспоминает девушка.

Татьяна до трагедии

В итоге все предложенные документы Татьяна подписала. Никакой расписки с владельцев не брала, говорит – все обсудили на словах. "Я им поверила. И, честно говоря, я не хотела, чтобы кого-то сажали. Мне просто хотелось иметь хороший протез и мне его обещали", – говорит девушка.

Обещанного три года ждут

Часть уговора владельцы завода выполнили.

Пострадавшей оплатили лечение и поездку к родственникам в Португалию. На тот момент у Татьяны было тяжелое психологическое состояние. Ей снилось, что у нее до сих пор обе руки. Девушке нужно было сменить обстановку.

Выплачивалась потерпевшей и зарплата. Татьяна до сих пор числится в штате завода.

Девушка получила инвалидность

Через несколько месяцев после травмы она подняла вопрос о протезе. Выбрала Татьяна самый дешевый вариант бионического протеза (реагирующий на нервные импульсы человека. — Авт.). Стоил он порядка 900 тыс. грн.

Узнав о сумме, владельцы завода сказали, что для них это очень дорого, поскольку предприятие переживает тяжелое время. Взамен предложили вариант – силиконовую кисть б/у. Локоть обещали докупить позже.

Татьяна не согласилась. Ведь ей предлагали носить косметический протез, да и то не сразу.

В итоге вопрос покупки бионического протеза переносился несколько раз. Наконец девушка не выдержала и заявила, что это просто негуманно, столько времени ее футболить. На что, по ее словам, глава наблюдательного совета предприятия, один из сооснователей Евгений Николаенко сказал – если будет нужно, "она будет ждать и три года".

Владельцы завода: "денег нет"

Совсем иную версию OBOZREVATEL рассказал Евгений Николаенко. Он сообщил, что девушка проходила необходимые инструктажи по технике безопасности. Также он опроверг, что просил сотрудницу подписать в больнице бумаги. В медучреждение он приходил только для того, чтобы поддержать потерпевшую.

"Как и для всех остальных, то, что случилось, для меня было большим шоком", – сказал он.

Полтавский вентиляторный завод Фото с сайта завода

Николаенко добавил, что предприятие выплатило девушке уже немалую сумму в качестве зарплаты (хотя она не ходит на работу), плюс было оплачено лечение и поездки за границу, плюс сбрасывались деньгами.

Николаенко заверил OBOZREVATEL, что предприятие купит протез девушке.

"Хотя это чисто по доброй воле, так как понимаем, что девочку нужно поддержать. Но на данный момент нет денег, мы людям еле-еле выплачиваем зарплату", – резюмировал он.

Грозит лишение свободы

После ЧП на заводе полиция открыла уголовное производство по ст. 271 ч. 2 УК (нарушение требований законодательства об охране труда). Санкция статьи – от двух лет исправительных работ до семи лет лишения свободы. По словам Татьяны, дело не закрыто и еще проводятся экспертизы.

Выплаты и компенсации – комментарий адвоката

Каждый человек в Украине может рассчитывать на получение единовременного пособия и ежемесячной помощи в случае производственной травмы. Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат юридической компании Riyako&Partners Андрей Стеценко. Выплаты и компенсации, по его словам, будут зависеть от степени утраты трудоспособности.

"Ежемесячные возмещения рассчитываются, отталкиваясь от суммы, которую установил Фонд социального страхования. Выплачивают их в течение всего периода реабилитации, со дня обнаружения факта утраты трудоспособности. Обязательства по выплатам ложатся на страховую компанию, но не на нанимателя", – уточнил он.

По словам адвоката, работодатель должен выплатить пострадавшему сотруднику больничный в размере 100 процентов от его среднемесячного заработка. Среднемесячный доход рассчитывают за два предыдущих года. Наниматель осуществляет оплату больничного в размере 100 процентов независимо от стажа.

Дополнительные затраты на восстановление работника также берет на себя наниматель.

"Производственная травма наносит не только физический, но и моральный ущерб. Он тоже должен быть компенсирован. Размер суммы определяется судом после обращения потерпевшего", – подытожил Стеценко.

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