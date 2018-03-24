Держит в страхе поселок: живодер устроил тир из своего двора на Днепропетровщине

Жители поселка Кулебивка в Днепропетровской области боятся своего соседа, который из пневматического ружья стреляет по животным и спускает на людей своих собак.

Мужчина уже ранил с десяток домашних и уличных питомцев, а троих убил. Люди дважды вызывали полицию, однако он спустил собаку, и следственно-оперативная группа не смогла зайти. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жительница Марина нашла своего пса Лорда, истекавшим кровью у конуры. Женщина повела его к ветеринару, который подтвердил, что рана от пули. Марина уверяет, что живодер стрелял из пневматики. И такое случается уже не в первый раз.

Лилия Топольник показала журналистам снимок маленького безобидного песика, которого мужчина застрелил прямо в лоб. Когда она пришла к нему с вопросом, чем животное его могло обидеть, сама чуть не пострадала.

"Он проявил агрессию и спустил на меня собаку", - сказала Лилия.

Еще одна соседка побоялась показывать свое лицо, потому что уверена, что мужчина ей отомстит. Он подстрелил на ее глаза двух бродячих собак.

"Ничего они не делали, они не трогали! Он просто из-за забора тренируется", - сказала она.

Все жители поселка живут в страхе. Чтобы отвести детей в школу, им приходится идти через противоположную сторону улицы, дабы не попасть на глаза к соседу. Ведь мужчина натравливал своих собак на прохожих, и даже на детей.

В полиции собираются открыть производство по статье "Жестокое обращение с животными". Если его вину докажут, то грозить будет штраф, всего в размере 850 гривен, или арест на полгода.

Как сообщал "Обозреватель", в Киевской области живодер забил собаку лопатой, в результате чего полиция открыла уголовное производство.