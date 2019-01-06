Держали на морозе стариков и детей: появились подробности о подлости ''Л/ДНР'' на Донбассе

Террористы на пунктах пропуска не пропускали граждан, которые следовали на территорию, подконтрольную Украине.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook, уточнив, что жилые люди и дети вынуждены были часами ждать на морозе своей очереди.

"Пограничными подразделениями из состава Объединенных сил обеспечена бесперебойная работа контрольных пунктов въезда-выезда и надлежащий уровень безопасности для граждан. В то же время представители российских вооруженных формирований действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан через линию разграничения и осуществляют накопление людей и транспорта на временно оккупированной территории Украины", – сказано в сообщении.

По данным ООС, за прошедшие сутки оккупанты пропускали через КПП только определенные категории лиц.

"Остальные граждане, особенно пожилые люди, женщины и дети, вынуждены в холодное время длительное время находиться в длинных очередях перед блокпостами пророссийских боевиков и ожидать выезд с временно оккупированной территории Украины", – уточнили в штабе.

Пункт пропуска Depo.Донбас

Из-за действий террористов в таких условиях умерли два украинца. Медикам не удалось спасти их жизни, несмотря на неотложную помощь по месту прибытия на подконтрольную Украине территорию.

"Такому риску ежедневно подвергаются тысячи граждан, которые вынуждены следовать на контролируемую территорию Украины, спасаясь от сложных социально-экономических условий, которые создали на временно оккупированных территориях Украины подконтрольные агрессору самопровозглашенные органы власти. С целью уменьшения потенциальной опасности от пребывания граждан в ожидании на пересечение линии разграничения, пограничниками из состава Объединенных сил организовано меры по минимизации времени проведения контроля", – рассказали в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СЦКК рассказали, как умерли пожилые люди на пунктах пропуска из-за действий террористов.