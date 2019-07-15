"Дерутся за лежаки": в сети показали новые фото "туристического сезона" в Крыму

В сети появились фото пустынных пляжей в курортных городах аннексированного Россией украинского Крыма.

Снимками из побережья Судака и Саки на своей странице в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым.

Иллюстрация. Крым InfoResist

"В Судаке очень много людей, только мест на лежаках не хватает", – с иронией написала блогер, поскольку на фотографиях людей наоборот очень мало.

Судак twitter.com/KrimRt

Судак twitter.com/KrimRt

Судак twitter.com/KrimRt

"Саки. Вот тут сезон настал. Высокий", – добавила блогер.

Саки twitter.com/KrimRt

"Ездить в оккупацию в Крым отдыхать – все равно что обогревать дом теплом от печей в концлагерях", "Вы ничего не видите, народ дерется за место", – пишут в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

В Судаке тоже очень много людей,только мест на лежаках не хватает pic.twitter.com/hg0heL9y0X — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 15, 2019

Саки

Вот тут сезон настал

высокий pic.twitter.com/1qDrpI7x6E — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 15, 2019

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