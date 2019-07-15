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"Дерутся за лежаки": в сети показали новые фото "туристического сезона" в Крыму

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В сети появились фото пустынных пляжей в курортных городах аннексированного Россией украинского Крыма.

Снимками из побережья Судака и Саки на своей странице в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым.

Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

InfoResist

Новости
"Нет туалетов и душ у всех на виду!" Оккупанты в Крыму провалили курортный сезон. Фото

"В Судаке очень много людей, только мест на лежаках не хватает", – с иронией написала блогер, поскольку на фотографиях людей наоборот очень мало.

Судак

Судак

twitter.com/KrimRt

Судак

Судак

twitter.com/KrimRt

Судак

Судак

twitter.com/KrimRt

"Саки. Вот тут сезон настал. Высокий", – добавила блогер.

Саки

Саки

twitter.com/KrimRt

"Ездить в оккупацию в Крым отдыхать – все равно что обогревать дом теплом от печей в концлагерях", "Вы ничего не видите, народ дерется за место", – пишут в комментариях.

"Дерутся за лежаки": в сети показали новые фото "туристического сезона" в Крыму

Скриншот

"Дерутся за лежаки": в сети показали новые фото "туристического сезона" в Крыму

Скриншот

"Дерутся за лежаки": в сети показали новые фото "туристического сезона" в Крыму

Скриншот

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Темы
Аннексия Крыма Летний отдых Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
отдых Крым отдых туризм фотографии соцсети Новости Крыма
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Ну вы и клоуны..А слабо часиков в 12 фото сделать??
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Livesey David
Livesey David
Скакуасы, вы когда делаете фото, старайтесь, чтобы тень не было видно, а то ваша обычная маленькая хитрость, съёмка в 5-7 часов утра, идёт насмарку.
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