"Дерутся за лежаки": в сети показали новые фото "туристического сезона" в Крыму

В сети появились фото пустынных пляжей в курортных городах аннексированного Россией украинского Крыма.
Снимками из побережья Судака и Саки на своей странице в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым.
Иллюстрация. Крым
InfoResist
"В Судаке очень много людей, только мест на лежаках не хватает", – с иронией написала блогер, поскольку на фотографиях людей наоборот очень мало.
Судак
twitter.com/KrimRt
Судак
twitter.com/KrimRt
Судак
twitter.com/KrimRt
"Саки. Вот тут сезон настал. Высокий", – добавила блогер.
Саки
twitter.com/KrimRt
"Ездить в оккупацию в Крым отдыхать – все равно что обогревать дом теплом от печей в концлагерях", "Вы ничего не видите, народ дерется за место", – пишут в комментариях.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
В Судаке тоже очень много людей,только мест на лежаках не хватает pic.twitter.com/hg0heL9y0X— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 15, 2019
Саки— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 15, 2019
Вот тут сезон настал
высокий pic.twitter.com/1qDrpI7x6E
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в Евпатории показали "разгар сезона" – пустые пляжи, кафе и магазины.
До этого в сети появились новые кадры практически пустых пляжей города Судака, что на юго-востоке аннексированного Россией Крыма.
В это же время российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева заявила о миллионах туристов, якобы отдыхающих на оккупированном полуострове.
Крымский блогер Александр Горный в свою очередь сделал прогноз, что в 2019 году в Крым приедут на 15% меньше туристов, чем годом ранее.
Жители аннексированного Крыма также признали провал курортных сезонов на полуострове после захвата РФ.
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