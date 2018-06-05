УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Депутат-вымогатель Киевсовета от "Свободы" скрывается от военкомата

1.8т

Депутат Киевского городского совета от фракции "Свобода" Святослав Кутняк шантажирует столичных застройщиков.

Об этом рассказал один из пострадавших, передает "Полиграф".

"Святослав Кутняк, член депутатской фракции "Свобода" в Киеве, главным образом специализируется на том, что вымогает от столичных застройщиков многозначные суммы за закрытие тех или иных вопросов. Это обыкновенный шантаж: или деньги, или создание проблем со строительством", – отметил он, описав пошаговую реализацию коррупционной схемы.

"Для начала застройщика склоняют к коммерческому сотрудничеству. Как склоняют? Путем запугиваний и угроз, касающихся полной блокировки строительства, – объясняет информатор. – В том случае, если застройщик от поступившего предложения отказывается, "свободовцы" тут же организовывают протесты и просто блокируют строительство".

Кроме того, по информации, оказавшейся в распоряжении источника, депутат Святослав Кутняк скрывается от военкомата.

"Кутняк упорно скрывается от военкомата и игнорирует повестки", – сообщил он.

Персона
Святослав Кутняк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
0
Смешно
1
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги