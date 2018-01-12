Депутат предложил детективу НАБУ $500 тыс. взятки: в ГПУ сообщили важные подробности

Правоохранители разыскивают депутата Одесского областного совета, которому объявлено подозрение за предложение взятки детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в размере 500 тысяч долларов.

Об этом рассказал начальник Департамента расследования в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк, передает "Укринформ".

"Этот человек сейчас скрывается от органов досудебного расследования, от прокуроров. Мы принимаем меры для установления его местонахождения", - сообщил он.

По информации издания Insider, депутатом Одесского облсовета, которому предъявлен подозрение в предложении взятки в 500 тысяч долларов агенту НАБУ, оказался Олег Бабенко из фракции Блока Петра Порошенко.

Сообщается, что когда спецназ НАБУ предпринял попытку задержать Бабенко по месту его пребывания в Киеве, депутат убежал от спецназа, выпрыгнув в окно.

На вопрос, отвечает ли действительности распространенная в СМИ информация о Бабенко, представитель ГПУ ответил: "Я этого не опровергаю".

Как писал "Обозреватель", офшорная компания по делу о $1,5 млрд экс-главы Украины Виктора Януковича пыталась через НАБУ вернуть деньги.