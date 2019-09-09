Депутат горсовета и брат мэра Ивано-Франковска сбил насмерть человека

За рулем микроавтобуса Mercedes, который совершил смертельную аварию в селе Марковцы в Ивано-Франковской области, был депутат местного горсовета Роман Марцинкив.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook. Мужчина, который совершил аварию, – его двоюродный брат (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с. Марковцы Тисменицкого района", – написал мер.

В селе Марковцы произошла авария 1obl.ru

Он выразил соболезнования семье погибшего.

"Сейчас главная задача – дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне тяжело и больно комментировать эту ситуацию. Молюсь за душу погибшего и прошу Бога отвлекать такие беды от всех", – отметил Марцинкив.

Авария произошла утром 9 сентября. 35-летний водитель микроавтобуса на пешеходном переходе наехал на мужчину. Пострадавший скончался в карете скорой помощи.

Руслан Марцинкив firtka.if.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Киевом на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения Ford Kuga, Mercedes ML и "Москвич-2141" погибли мужчина и женщина, еще двоих человек госпитализировали.

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