Дело Зайцевой опять зашло в тупик: подмечен вопиющий факт

То, что производство по действиям экспертов в деле о жуткой ДТП в Харькове на ул. Сумской с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, было закрыто, показало, что система не готова меняться.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказала журналистка Татьяна Доцяк. "А это значит, что эксперты могут рисовать что угодно, писать какие-либо выводы, и мы не сможем подвергнуть сомнению их исследования, и не дай Бог, увидеть в них признаки преступления, поскольку эксперты "предупреждались об уголовной ответственности" и "по своему усмотрению выбирают методики ", и они априори верны", – возмутилась она.

По ее словам, экспертов в Украине еще ни разу не привлекали к ответственности, поскольку в таком случае "разрушится вся схема и привлекать придется целую цепочку заинтересованных".

LB.ua

"Прокуроры и следователи могли бы в этом деле показать свою беспристрастность, на собственном примере доказать, что реформа работает. Но все как всегда", – подчеркнула Доцяк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в действиях экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу в уголовном производстве по ДТП в Харькове на Сумской, не нашли состава преступления.

В результате производство закрыли. Адвокат Дронова Сергей Перепелица намерен оспорить постановление следствия по действиям экспертов.

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