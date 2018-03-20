Дело на полмиллиарда: на предприятиях Фирташа прошли массовые обыски

В понедельник, 19 марта правоохранители провели обыски на предприятиях, подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов при помощи использования страхового рынка Украины.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, обыски прошли в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

В ГПУ пояснили, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятий была организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Отмечается, что речь идет о ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" и других предприятиях, которые входят в бизнес-группу "Group DF".

По словам Сарган, в 2015-2017 годах с целью вывода средств в теневой сектор экономики вышеуказанные предприятия заключили договоры страхования со страховыми компаниями ЧАО "СК" Саламандра-Украина ", ЧАО "СК "Дом страхования" и др., которые входят в бизнес-группу "Group DF", на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные страховые взносы.

"То есть были застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не могли наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", – пояснила пресс-секретарь генпрокурора.

В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования подконтрольными Фирташу страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.

"Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", – сказано в сообщении.

В ГПУ добавили, что наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направляли предприятиям реального сектора экономики.

"Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн гривен", – подытожила Сарган.

Как позже уточнил генпрокурор Юрий Луценко, для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество предприятий.

Напомним, ГПУ уже приходила с обысками к фирмам, подконтрольным Фирташу, в августе 2017 года.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Фирташу вернули 2 млн, отсуженные вкладчиком его банка.