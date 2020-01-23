Дело на $25 млн: как братья Дроботы провернули аферу с ЖК "Русановская гавань"

Обозреватели проекта журналистских расследований "Дістало.UA" представили фильм-расследование "ЖК "Русановская гавань" - "афера" братьев Дроботов, в котором рассказывается о громкой строительной "оборудке" скандально известных застройщиков и банкиров ("Айбокс Банк") - братьев Владимира и Анатолия Дроботов – вокруг строительства ЖК "Русановская гавань" в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Братья Анатолий и Владимир Дроботы – главные фигуранты расследования – имеют весьма неоднозначную репутацию среди Киевских застройщиков. Приближенные к ним компании, ООО "Миськбудинвест", ОАО "Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций", ООО "Энергобудлизинг" и пр. фигурируют во множестве уголовных производств, о чем ранее уже сообщалось в СМИ.

В своем расследовании журналисты пришли к выводу, что в результате мошеннических действий братьев компания с иностранными инвестициями "Атланта Инвест энд Девелопмент" могла потерять порядка $25 000 000, вложив эти средства в строительство современного ЖК "Русановская гавань", что на Маланюка (бывшая С. Сайгайдака), 101.

"Компанию, которая полностью покрыла изготовление проектной документации, сначала "выбросили" из инвестиционного контракта, а потом с помощью правоохранителей изъяли все разрешительные документы и проект застройки с ДАБИ. После этого документов никто не видел", - говорится в описании видео.

В конце 2005 года был заключен инвестиционный контракт (№ 30-12/05-И), предусматривающий строительство на Сагайдака, 101 современного жилого комплекса между ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент", ОАО "Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций" братьев Анатолия и Владимира Дроботов, ООО "Компания "Энергобудлизинг" и ООО "Научно-производственное объединение "Техбудсервис".

Когда проект был готов и дело шло к выпуску целевых облигаций, чтобы распределить площади между инвесторами, компании из орбиты братьев Дроботов саботировали подписание соответствующего дополнительного соглашения о распределении площадей инвестиционного объекта, чем создали ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" серьезные препятствия.

По утверждению адвоката пострадавшей компании, "только за изготовление проектной документации компании братьев Дроботов "Миськбудинвест" было перечислено порядка 55 000 000 гривен при курсе 5,05 гривен за доллар США. Это то, что мы можем подтвердить документально".

"Также по условиям инвестиционного контракта был перенесен завод "ДКБМК" за 25 250 000 гривен, оплачивалась охрана, взималась плата городом за субаренду земли и пр.", - говорит адвокат потерпевшей стороны Михаил Коротюк.

Далее, рассказывают расследователи, было якобы специально начато уголовное производство заинтересованной стороной, в ходе которого (по ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры №4) из ГАСИ была полностью изъята и вывезена на фурах разрешительная и проектная документация. Сегодня никто из официальных лиц не может ответить на вопрос, где все же находятся документы, за которые инвестор уплатил десятки миллионов гривен.

Вследствие этих действий правоохранителей, потерпевшая сторона лишена возможности использовать проектную документацию как доказательство в хозяйственных спорах. Более того, теперь нет возможности осуществлять технический надзор за строительством, нельзя с уверенностью сказать, придерживается ли застройщик проекта или нет.

Журналисты полагают, что прокурор КГП №4 Серафима Александровна Грекова могла получить взятку в виде квартиры в Киеве за то, что якобы помогла братьям Дроботам изъять из ГАСИ проект строительства. Журналисты связались с прокуроршей и задали ей ряд острых вопросов, на которые последняя не нашла ответов. Когда расследователи приехали на прием к прокурорше, госпожа Грекова поспешила ретироваться.

В расследовании приводится ряд косвенных доказательств, свидетельствующих, что прокурор живет не по средствам и за последние несколько лет в своей декларации отразила несколько квартир в столице, хотя приехала в Киев работать прокурором только в 2017 году из Сумской области, где также трудилась в органах прокуратуры. Там же расследователи приводят доказательства, что ряд прокуроров КГП №4 в составе группы принимают участие в открытых торгах (не исключено, фиктивных) по выкупу земельных участков в Киевской области, а также помещений в столице по очень привлекательным ценам.

Как выяснили журналисты, сегодня Государственное бюро расследований расследует уголовное производство за № 62019000000001296 по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) в отношении служебных лиц Киевской местной прокуратуры № 4 и СО Днепровского УП ГУНП в г. Киеве.

Несмотря на отсутствие разрешительной документации и проекта, невзирая на предписания ГАСИ о прекращении подготовительных и строительных работ, строительство на Маланюка, 101 активно ведется, а квадратные метры ЖК "Русановская гавань" полным ходом распродаются. Адвокаты пострадавшего инвестора усматривают в этом преступный сговор.

Так, ОАО"ДКБМК" братьев Дроботов, по мнению пострадавшей стороны, абсолютно незаконно передал функции заказчика строительства другим лицам: ООО "Промышленно-строительная группа Ковальская", ООО "Компания "Элонг", КП "Житлоинвестбуд УКБ", ООО "Компания "Энергобудлизинг", ООО "Компания по управлению активами "Энергобудлизинг".

Из сюжета журналистов стало известно, что в сентябре 2019 года компанию ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" суд признал потерпевшей стороной в уголовном производстве. Кроме того, в расследовании приводится решение Хозяйственного суда города Киева, в котором указывается, что ООО "Атланта Инвест энд Девелопмент" вернула себе права соинвестора по инвестиционному контракту от 2005 года. Журналисты связались с братьями Дроботами, чтобы получить их комментарии на этот счет.

"Смогут ли правоохранители привлечь виновников к ответственности и вернуть инвестору вложенные средства? Какими последствиями обернутся махинации братьев Дробот для обычных приобретателей квартир? Кто из топ-представителей прошлой власти покрывал деятельность преступной группы?", - ответы на все эти вопросы авторы проекта "Дістало" обещают предоставить в новом эпизоде совего расследования - ЖК "Русановская гавань" - афера братьев Дроботов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!