В Гааге огласили допрошенных по делу МН17 украинских диспетчеров: одного обменяли в 2017 году
Место падения МН17, сбитого над Донбассом. ВВС
Прокурор назвал фамилии опрошенных следствием украинских диспетчеров по делу сбитого над Донбассом малайзийского Boeing 777 рейса МН17.
Это: Алшин, Бабич, Калиниченко, Каплынов, Клец, Кузнецов, Лазарева, Максименко, Петренко, Поляк, Соколенко, Евтушенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич.
Фамилии разгласил Вард Фердинандруссе на слушаниях уголовной палаты окружного суда Гааги, уточнил эксперт.
"Знаете, мне даже как-то обидно стало за нашу российскую пропаганду… Шесть лет она истерила – где диспетчер Петренко? Почему Украина спрятала ключевого свидетеля Анну Петренко? Почему не допросили Анну Петренко?! Почему?! Где она?! Куда дели?" – написал Лукашевич.
Он добавил, что также был допрошен технический специалист Волков, обслуживавший радары "Украэроруха". Он, как написал авиационный эксперт, занимался системой, отключенной в момент крушения МН17.
Лукашевич, ссылаясь на слова прокурора, добавил, что Волков был арестован в 2014 году за "передачу информации о военных полетах сепаратистам и российской разведке" в июле и августе 2014 года.
Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, но после обмена заключенными в 2017 году Волкова освободили. Предварительно, сейчас он живет в восточной Украине.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате аварии погибли 298 человек, находившихся на борту.
В то же время на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.
Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского Boeing МН17 заявила – она имеет доказательства, что лайнер был сбит с российской установки "Бук".
Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал спрашивать о том, кто сбил Boeing.
Напомним, что в Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест перед посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела об авиакатастрофе Boeing 777.