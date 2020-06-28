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В Гааге огласили допрошенных по делу МН17 украинских диспетчеров: одного обменяли в 2017 году

Дарья Дурова
Расследования
1,6 т.
Место падения МН17, сбитого над Донбассом

Место падения МН17, сбитого над Донбассом. ВВС

Прокурор назвал фамилии опрошенных следствием украинских диспетчеров по делу сбитого над Донбассом малайзийского Boeing 777 рейса МН17.

Это: Алшин, Бабич, Калиниченко, Каплынов, Клец, Кузнецов, Лазарева, Максименко, Петренко, Поляк, Соколенко, Евтушенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич.

Фамилии разгласил Вард Фердинандруссе на слушаниях уголовной палаты окружного суда Гааги, уточнил эксперт.

"Знаете, мне даже как-то обидно стало за нашу российскую пропаганду… Шесть лет она истерила – где диспетчер Петренко? Почему Украина спрятала ключевого свидетеля Анну Петренко? Почему не допросили Анну Петренко?! Почему?! Где она?! Куда дели?" – написал Лукашевич.

Он добавил, что также был допрошен технический специалист Волков, обслуживавший радары "Украэроруха". Он, как написал авиационный эксперт, занимался системой, отключенной в момент крушения МН17.

Лукашевич, ссылаясь на слова прокурора, добавил, что Волков был арестован в 2014 году за "передачу информации о военных полетах сепаратистам и российской разведке" в июле и августе 2014 года.

Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, но после обмена заключенными в 2017 году Волкова освободили. Предварительно, сейчас он живет в восточной Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

НидерландыГаагасудНа Донбассе сбит Boeing-777Боинг МН17Вадим Лукашевич
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