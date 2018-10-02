Дело ''мажорной'' племянницы Петренко: в НАБУ завели дело на министра

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении министра юстиции Павла Петренко по подозрению в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос журналистов. Отмечается, что данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по решению суда.

"Расследование начато по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Согласно электронной декларации Петренко за 2017 год, он не имеет собственного жилья и живет в арендованном", – сказано в сообщении.

Напомним, журналисты установили, что племянница министра юстиции Украины Павла Петренко Божена Кличук после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на столичном Печерске и автомобиля Lexus NX200.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября суд обязал НАБУ открыть производство в отношении Петренко.