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Дело ''мажорной'' племянницы Петренко: в НАБУ завели дело на министра

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении министра юстиции Павла Петренко по подозрению в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос журналистов. Отмечается, что данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по решению суда.

"Расследование начато по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Согласно электронной декларации Петренко за 2017 год, он не имеет собственного жилья и живет в арендованном", – сказано в сообщении.

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Напомним, журналисты установили, что племянница министра юстиции Украины Павла Петренко Божена Кличук после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на столичном Печерске и автомобиля Lexus NX200.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября суд обязал НАБУ открыть производство в отношении Петренко.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Павел Петренко
Место
Украина
Объект
НАБУ
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Как завели, так и закроют!
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Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Петренко Амадеус, В ИЗРАИЛЕ ПОСАДИЛИ БЫ СТО ПРОЦЕНТОВ. С КОНФИСКАЦИЕЙ ВСЕГО ЧТО НАЖИТО НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ))))
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