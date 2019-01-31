Дело Крыма в Гааге: Украина передала новые доказательства против России

Прокуратура АРК и украинские правозащитники передали в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства незаконного выдворения российскими судами украинских граждан из аннексированного Крыма.

Об этом 31 января на пресс-конференции в Киеве сказал юрист Регионального центра прав человека Виталий Набухотный, сообщает Крым.Реалии.

"Предметом нашего последнего сообщения в Международный уголовный суд является дело коллективного выдворения 23 граждан Украины. Эти граждане поехали в Крым, чтобы проводить определенные строительные работы. После того, как они начали эти работы в Евпатории, к ним пришла оккупационная полиция и вынесла им административные протоколы о том, что они должны покинуть территорию Крыма из-за отсутствия патента на проведение работ", – сказал Набухотный.

Путин в Гааге

По его словам, в этот же день российские силовики приехали к ним на стройку и задержали. Позже их высадили на административной границе с материковой Украиной.

Всего, добавил Набухотный, за время российской аннексии Крыма правозащитниками было выявлено 2425 незаконных выдворений из Крыма.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ в Крыму граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце декабря 2018 года Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды) квалифицировал российское вторжение в Крым как международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ. Все действия агрессора на захваченной территории изучаются на предмет преступлений против человечности.

18 марта 2014 года Государственная дума РФ приняла "Договор о вхождении Крыма в состав РФ".

21 марта президент РФ Путин подписал указ о ратификации настоящего Договора и придании Крыму статуса "федерального округа в составе РФ" и статуса города федерального значения Севастополя.

27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН большинством голосов поддержала резолюцию, согласно которой признается нерушимость территориальной целостности Украины, а референдум о статусе Крыма не признается. За соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран-членов ООН.

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