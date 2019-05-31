Дело Гандзюк: суд несколько ослабил условия меры пресечения Мангеру

Шевченковский районный суд Киева несколько ослабил условия меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, фигуранту дела об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Теперь он может перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины агентству "Интерфакс Украина" в пятницу, 31 мая, "мера пресечения Мангеру продлена до 1 июля".
"В. Мангер обязан прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, а в случае изменения места жительства – сообщать им об этом", – написал в своем Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Владислав Мангер
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Также он указал, что подозреваемого обязали сдать на хранение паспорт и другие документы, позволяющие покидать пределы Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. 15 февраля залог был внесен и его выпустили из СИЗО.
Также Владислав Мангер прошел полиграф. Но прокуратура не примет данные результаты прохождения детектора лжи, поскольку обследование проводилось не в специализированном учреждении.
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