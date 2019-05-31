Дело Гандзюк: суд несколько ослабил условия меры пресечения Мангеру

Шевченковский районный суд Киева несколько ослабил условия меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, фигуранту дела об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Теперь он может перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины агентству "Интерфакс Украина" в пятницу, 31 мая, "мера пресечения Мангеру продлена до 1 июля".

"В. Мангер обязан прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, а в случае изменения места жительства – сообщать им об этом", – написал в своем Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Владислав Мангер Вести

Также он указал, что подозреваемого обязали сдать на хранение паспорт и другие документы, позволяющие покидать пределы Украины.

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