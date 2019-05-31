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Дело Гандзюк: суд несколько ослабил условия меры пресечения Мангеру

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Шевченковский районный суд Киева несколько ослабил условия меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, фигуранту дела об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Теперь он может перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины агентству "Интерфакс Украина" в пятницу, 31 мая, "мера пресечения Мангеру продлена до 1 июля".

"В. Мангер обязан прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, а в случае изменения места жительства – сообщать им об этом", – написал в своем Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

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Владислав Мангер

Владислав Мангер

Вести

Также он указал, что подозреваемого обязали сдать на хранение паспорт и другие документы, позволяющие покидать пределы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владислав МангерЕкатерина Гандзюк
Место
УкраинаКиев
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