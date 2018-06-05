Дело Бабченко: опубликован полный "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров

В сети появился список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии СБУ, угрожает смерть от рук киллеров.

Список опубликовало издание "Страна".

Как утверждает источник издания в СБУ, данные списки подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

Напомним, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

После этого генпрокурор Юрий Луценко заявил, что помимо покушения на Бабченко в Киеве, преступные группировки планировали убийства еще 47 человек.