УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Дело Бабченко: опубликован полный "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров

14.7тЧитать новость на украинском

В сети появился список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии СБУ, угрожает смерть от рук киллеров.

Список опубликовало издание "Страна".

Как утверждает источник издания в СБУ, данные списки подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

Новости
"Черный список-47": названы новые имена журналистов, на которых готовились покушения

Напомним, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

После этого генпрокурор Юрий Луценко заявил, что помимо покушения на Бабченко в Киеве, преступные группировки планировали убийства еще 47 человек.

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
16
19
Смешно
6
Интересно
11
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
ОМГ, кто все эти люди?
Ответить
0
0
Шевченко Олег
Шевченко Олег
Кому нужны эти клоуны? Кто их вообще знает????????? Страна лимония такие и спецслужбы! Хохлы, ваши СБУ и прочая шушера и образования то специального не имеет, а должности получили за умение в Киев сало баулами возить и умение "работать" своим шершавым язычком! Смешно!
Ответить
0
0

Наши блоги