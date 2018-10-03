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Прослушка и угрозы: в СБУ ответили на громкие обвинения актера-добровольца из РФ

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Служба безопасности Украины не угрожала российскому актеру Анатолию Пашинину, который воюет в рядах Украинской добровольческой армии. Также ведомство не занималась прослушкой его телефона.

"Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными", - сказала в комментарии OBOZREVATEL спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства.

Прослушка и угрозы: в СБУ ответили на громкие обвинения актера-добровольца из РФ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Пашинин пришел воевать на Донбасс в составе 8-го батальона Украинские добровольческой армии в августе 2017 года.

Позже он объяснил, почему решил воевать за Украину. По словам актера, в своем возрасте он уже не может заниматься построением государства, поскольку это дело "молодых ребят", которым сегодня 19-21 год. Но он чувствует в себе силы "расчистить для них будущее".

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Анатолий Пашинин
Место
Украина
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