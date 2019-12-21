Даже Lamborghini за $700 тыс.: ГБР арестовало элитные авто скандального Микитася

Сотрудники Государственного бюро расследований арестовали шесть элитных машин у бывшего депутата ВРУ ("Воля народа") и экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.
Об этом со ссылкой на представителей ГБР сообщает "Страна". Они также предоставили фото одного из арестованных авто (чтобы посмотреть, доскроллье новость до конца).
"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следственным территориальным управления Государственного бюро расследований, расположенного в столице, выявлено наличие шести элитных автомобилей", – говорится в сообщении.
Lamborghini Urus Максима Микитася
ГБР
Также отмечается, что по постановлению Печерского районного суда города Киева, на них наложен арест.
Lamborghini Urus Максима Микитася
ГБР
Уточняется, что в список попало и последнее приобретение скандального застройщика Микитася – Lamborghini Urus за 700 000 долларов.
Lamborghini Urus Максима Микитася
ГБР
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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