Даже Lamborghini за $700 тыс.: ГБР арестовало элитные авто скандального Микитася

Сотрудники Государственного бюро расследований арестовали шесть элитных машин у бывшего депутата ВРУ ("Воля народа") и экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

Об этом со ссылкой на представителей ГБР сообщает "Страна". Они также предоставили фото одного из арестованных авто (чтобы посмотреть, доскроллье новость до конца).

"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следственным территориальным управления Государственного бюро расследований, расположенного в столице, выявлено наличие шести элитных автомобилей", – говорится в сообщении.

Lamborghini Urus Максима Микитася ГБР

Также отмечается, что по постановлению Печерского районного суда города Киева, на них наложен арест.

Lamborghini Urus Максима Микитася ГБР

Уточняется, что в список попало и последнее приобретение скандального застройщика Микитася – Lamborghini Urus за 700 000 долларов.

Lamborghini Urus Максима Микитася ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!