"Дамбасу не нужны нахлебники": "успехи" ОРДЛО попали под шквал насмешек

Подконтрольные террористам "ДНР" интернет-СМИ распространили информацию о том, что французкий бизнес рассматривает возможность инвестирования в науку и экономику оккупированых территорий востока Украины.

Соотвествующий скриншот опубликовал в своем Twitter журналист Денис Казанский.

"Таким г**ном кормят жителей ОРДЛО уже четыре года. Уж кто только не хочет вложиться в экономику "Л/ДНР" - итальянцы, французы, немцы. Очередь инвесторов уже стоит", - прокомментировал данную новость Казанский.

Новый фейк из "ДНР" активно обсуждают интернет-пользователи.

"В экономику "ДНР" очень хочет вложиться "ЛНР". Но крупные внешнеполитические разногласия пятый год никак не дают развиться бизнесу... "

"А что, там есть наука и экономика?"

"Дамбасу не нужны нахлебники из Евросоюза!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как террористы "Л/ДНР" снимают постановочные видео.