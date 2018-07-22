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"Дамбасу не нужны нахлебники": "успехи" ОРДЛО попали под шквал насмешек

1.9тЧитать новость на украинском

Подконтрольные террористам "ДНР" интернет-СМИ распространили информацию о том, что французкий бизнес рассматривает возможность инвестирования в науку и экономику оккупированых территорий востока Украины.

Соотвествующий скриншот опубликовал в своем Twitter журналист Денис Казанский.

"Таким г**ном кормят жителей ОРДЛО уже четыре года. Уж кто только не хочет вложиться в экономику "Л/ДНР" - итальянцы, французы, немцы. Очередь инвесторов уже стоит", - прокомментировал данную новость Казанский.

Новый фейк из "ДНР" активно обсуждают интернет-пользователи.

"В экономику "ДНР" очень хочет вложиться "ЛНР". Но крупные внешнеполитические разногласия пятый год никак не дают развиться бизнесу... "

"А что, там есть наука и экономика?"

"Дамбасу не нужны нахлебники из Евросоюза!"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как террористы "Л/ДНР" снимают постановочные видео.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на Обозревателе.

Темы
Новости Донецка и Донецкой областиВойна на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Пигин Макс
Пигин Макс
Во пердаки рвёт у шароварников. В Окраину то никто вкладываться не хочет.
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