"Дали встретиться с родителями": появилось видео задержания освобожденного пленного "ЛНР"

СБУ передала экс-пленного "ЛНР" Дмитрия Великого, которого накануне освободили и который разыскивается за дезертирство, следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона.

Об этом информирует пресс-служба СБУ на официальном сайте. Там же опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

Указывается, что сотрудники Службы безопасности установили, что один из граждан, освобожденных боевиками 28 июня, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса (самовольное оставление воинской части или места службы).

Скрин видео

"После прилета в аэропорт "Киев", сотрудники СБ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области", – сказано в сообщении.

После этого, как пишет пресс-служба, в соответствии с действующим законодательством Великий был передан следователю, который ведет это дело.

Подчеркивается, что никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило.

Дмитрий Великий Скрин видео

"Решение о дальнейших процессуальных действий будет приниматься военной прокуратурой", – подытожено в сообщении.

Напомним, ранее экс-пленный Дмитрий Великий заявил, что сотрудники Службы безопасности нагрянули к нему, "перепрыгнув через забор и сбив отца с ног".

"Минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами... Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали", – отметил он, добавив, что ему якобы не сообщили, куда везут, а в СБУ продержали до 4:00 утра.

Отметим, Великий попал в плен 11 сентября 2016 года. Он был осужден в 2017 году по статье 232 УК так называемой "ЛНР" "Осуществление террористической деятельности" на 15 лет тюрьмы. Находился в Макеевской ИК №22.

Дмитрий Великий в розыске Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

В Украине 28 июня состоялось возвращение пленных. Так, после переговоров кума Владимира Путина Виктора Медведчука с главарями "Л/ДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, освобождены четверо украинцев, среди которых и Дмитрий Великий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался в адрес Виктора Медведчука относительно его действий по возвращению пленных украинцев. По его словам, Медведчук готов заниматься пленными лишь в период выборов в Верховную Раду.

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