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"Да нас*ать!" В сети показали отношение россиян к погибшим на Донбассе согражданам

1.8т Читать материал на украинском

Военнослужащие России, которые воюют якобы на благо родины, не получают поддержки или благодарности даже среди простого населения.

Это показал украинский блогер, переселенец Андрей Луганский на своем YouTube-канале. Во время общения через чатрулетку с русским в день ВДВ, который празднуется 2 августа, он спросил, отмечает ли он дату, получив утвердительный ответ.

"Давай вспомним десантников псковских, которые погибли на Донбассе", – обратился Луганский к россиянину. "Да нас*ать", – ответил на это собеседник.

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Иллюстрация. Российские десантники

Иллюстрация. Российские десантники

Звезда

"Русские солдаты, вы воюете за них. За "величие" России, которое выглядит вот так: пьяное, беззубое, ржет с матами-перематами, бухает. А когда речь заходит про погибших десантников, которые думали, что они воевали за родину, им говорят потом "да нас*ать!" – отреагировал украинец.

"Бабы еще нарожают!" – прокомментировал видео блогер с ником Vіtаuskаs.

Комментарии к посту Vіtаuskаs

Комментарии к посту Vіtаuskаs

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Россия Новости России видео Новости Донбасса
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Romanoff Sergey
Romanoff Sergey
А я сегодня срал, как и вчера общем. О чем статья? О выдуманной сенсации, или и необходимости обратить внимание?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Псковские десантники, погибшие на Донбассе!" Ни разу не встречал в печати! Хоть бы одного назвал, пи д*ар! Вот брехло!
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