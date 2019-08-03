"Да нас*ать!" В сети показали отношение россиян к погибшим на Донбассе согражданам

Военнослужащие России, которые воюют якобы на благо родины, не получают поддержки или благодарности даже среди простого населения.

Это показал украинский блогер, переселенец Андрей Луганский на своем YouTube-канале. Во время общения через чатрулетку с русским в день ВДВ, который празднуется 2 августа, он спросил, отмечает ли он дату, получив утвердительный ответ.

"Давай вспомним десантников псковских, которые погибли на Донбассе", – обратился Луганский к россиянину. "Да нас*ать", – ответил на это собеседник.

Иллюстрация. Российские десантники Звезда

"Русские солдаты, вы воюете за них. За "величие" России, которое выглядит вот так: пьяное, беззубое, ржет с матами-перематами, бухает. А когда речь заходит про погибших десантников, которые думали, что они воевали за родину, им говорят потом "да нас*ать!" – отреагировал украинец.

"Бабы еще нарожают!" – прокомментировал видео блогер с ником Vіtаuskаs.

Бабы еще нарожают! На погибших наср@ть!



Как выглядит "величие" России pic.twitter.com/dduDeLVA2I — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 3, 2019

Комментарии к посту Vіtаuskаs Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

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