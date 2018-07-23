"Чудовищное удовольствие": российский актер Пашинин объяснил, почему воюет на Донбассе

Российский актер Анатолий Пашинин, который с осени 2017 года воюет на Донбассе на стороне защитников Украины, испытывает большое удовольствие от боевых действий.

Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной, опубликованном на ее YouTube-канале. Примечательно, что вскоре запись была удалена автором.

"Это приятный всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили", - сказал он.

"А если тебе еще и повезло, и ты увидел, как убили другого... Тогда вообще не думаешь о страхе. Здесь я обрел оружие и это волшебное чувство", - заявил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пашинин также заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой.