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"Чудовищное удовольствие": российский актер Пашинин объяснил, почему воюет на Донбассе

2.5тЧитать новость на украинском

Российский актер Анатолий Пашинин, который с осени 2017 года воюет на Донбассе на стороне защитников Украины, испытывает большое удовольствие от боевых действий.

Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной, опубликованном на ее YouTube-канале. Примечательно, что вскоре запись была удалена автором.

"Это приятный всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили", - сказал он.

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"А если тебе еще и повезло, и ты увидел, как убили другого... Тогда вообще не думаешь о страхе. Здесь я обрел оружие и это волшебное чувство", - заявил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пашинин также заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Анатолий ПашининСоня Кошкина, LB
Место
Украина
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
петушок кагбе намекает, шо получает наслаждение, убивая людей ... врёт, - окромя обиды, шо и эта роль не удалась, никому он не нужен и нету дивиденду, - никаких иных чуйств он не испытывает...
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Шумеры сами все генетические твари и иуды, и любят такиж же тварей и иуд.
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Daks Viktor
Daks Viktor
Нормальний хлопець..
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