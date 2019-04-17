"Чтобы выжить": в Госдуме заговорили о поглощении Украины

Депутат нелегитимной Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия должна поглотить Украину и Беларусь. По его словам, это — вопрос ее собственной безопасности.
Фрагмент наглого выступления главного коммуниста России показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Чтобы выжить, иметь уверенное будущее, достойное, надо иметь минимум 200 миллионов человек. А для этого надо объединить максимально потенциалы России, Украины и Беларуси. Будем бороться за Украину", — сказал Зюганов.
Геннадий Зюганов
Скриншот видео
Кроме того, он отдельно высказался о Донбассе, заявив, что Россия должна ему во всем помогать и добиваться признания "Л/ДНР".
Цимбалюк, в свою очередь, расценил слова одиозного коммуниста как очередную "напоминалку" о конечной цели Кремля. "Предел российских мечтаний не является секретом и его время от времени проговаривают", — подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на российском телевидении предложили захватить все побережье Азовского и Черного морей в Украине в случае нестабильности после окончания выборов. Преступный призыв озвучил профессор Московского государственного университета международных отношений Андраник Мигранян.
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