"Чтобы выжить": в Госдуме заговорили о поглощении Украины

Депутат нелегитимной Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия должна поглотить Украину и Беларусь. По его словам, это — вопрос ее собственной безопасности.

Фрагмент наглого выступления главного коммуниста России показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Чтобы выжить, иметь уверенное будущее, достойное, надо иметь минимум 200 миллионов человек. А для этого надо объединить максимально потенциалы России, Украины и Беларуси. Будем бороться за Украину", — сказал Зюганов.

Геннадий Зюганов Скриншот видео

Кроме того, он отдельно высказался о Донбассе, заявив, что Россия должна ему во всем помогать и добиваться признания "Л/ДНР".

Цимбалюк, в свою очередь, расценил слова одиозного коммуниста как очередную "напоминалку" о конечной цели Кремля. "Предел российских мечтаний не является секретом и его время от времени проговаривают", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на российском телевидении предложили захватить все побережье Азовского и Черного морей в Украине в случае нестабильности после окончания выборов. Преступный призыв озвучил профессор Московского государственного университета международных отношений Андраник Мигранян.

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