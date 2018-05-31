Сначала о самой операции СБУ по предотвращению убийства Аркадия Бабченко. Вот как хронологически я комментировал в Фейсбуке эти события, которые затмили некоторые другие, но не менее важные:

1. "Родина везде тебя найдет и убьет, сынок..." ©

RIP

2. Стремясь убить Слово, Правду, гебня убивает апостолов, не понимая в силу своей бесовской тупости, что Идеи убить невозможно.

3. Убийство Аркадия Бабченко — вторая новость на CNN, сразу после очередного расистского скандала в окружении Трампа в самих США.

4. После того, как оказалось, что Бабченко жив: я заподозрил вчера что-то, увидев в ленте фото с тремя выстрелами в спину и лужей крови. Подумал: кто же мог такое фото сделать? Только жена. Ну и нервы у нее, подумал я, если в такие мгновения она фотографирует только что убитого мужа.

5. Одно предотвращенное убийство проявило, как на фото-бумаге, кто есть кто и что у кого на душе.

Это важно для нас же самих.

6. О вечно ноющих.

Убили бы Бабченко — СБУ плохо работает.

Не убили Бабченко — СБУ работает еще хуже.

В суде:

— Рабинович, почему вы после 20 лет брака все же решили развестись?

— Она меня не удовлетворяет!

— Нет, послушайте этого поца, всю Одессу она удовлетворяет, а его — таки нет!?

7. Уши прожужжали гибридной войной России против Украины. СБУ провела успешную операцию в стиле гибридной войны, но опять зрада.

Какие важные события остались в информационной тени покушения на Бабченко?

1. Швейцария начала арест активов "Газпрома", судебные приставы описывают имущество, а доли в Nord Stream и Nord Stream 2 заморожены. Ровно год назад Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза Украины" в споре с российским "Газпромом". Тогда в Украине арестовали акции "Газпрома" на 172 млрд грн, а сам "Газпром" из-за решения арбитража подешевел за один день на $1 долл.

Сейчас "Нафтогаз Украины" начал процедуру взыскания с "Газпрома" штрафа в $4,6 млрд, который украинской компании в феврале 2018 года присудил Стокгольмский арбитраж.

Первыми под удар попали активы российского холдинга в Швейцарии, где зарегистрированы компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Первая управляет "Северным потоком" и принадлежит "Газпрому" на 51%, вторая — полностью принадлежат российской компании и строит газопровод "Северный поток — 2".

Во вторник вечером, когда и состоялось покушение а Бабченко, в офис Nord Stream AG в кантоне Цуг в Швейцарии пришли судебные приставы. Они провели опись имущества, чтобы наложить обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража. Принадлежащие "Газпрому" акции Nord Stream и Nord Stream 2 были заморожены.

Именно эти активы российской компании и являются мишенью "Нафтогаза", который добивается взыскания штрафа. "Газпром" должен заплатить около $2,6 млрд. Стокгольмские арбитры также обязали "Газпром" до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать "Нафтогазу" транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.

Помимо Швейцарии, "Нафтогаз Украины" готовит аналогичные действия по аресту активов "Газпрома" в Нидерландах и Великобритании.

Убийство Аркадия Бабченко было задумано, как заодно и операция информационного прикрытия фиаско "Газпрома"? Ничему не удивлюсь.

2. Reuters: США в июне увеличат поставки нефти в Азию до исторического рекорда — в 3,5 раза больше, чем в июне прошлого года.

В июне нефтяникам США удалось заключить контракты на экспорт 2,3 млн баррелей в день. Это на 10% больше, чем США продавали в мае, и в 3,5 раза выше показателя на тот же месяц прошлого года.

Больше половины всего объема — 1,3 млн баррелей в сутки — уйдет в страны Азии, которые остаются практически единственным рынком на планете, где потребление углеводородов продолжает заметно расти.

Китайская государственная Sinopec — крупнейший нефтепереработчик в КНР — увеличит закупки сырья в США вдвое, до 535 тысяч баррелей в день. Решение принято на уровне китайского правительства и задумано как часть сделки по урегулированию торгового дисбаланса Китая с США.

Следом за КНР идут Индия и Южная Корея, которые в июне получат 6 и 7 млн баррелей американской нефти, соответственно.

Индийские закупки могут оказаться почти вдвое больше — Indian Oil Corp купила на майском тендере 3 млн баррелей, а Reliance Industries — 11 млн баррелей.

Государственный НПЗ Тайваня CPC Corp приобрёл 7 млн баррелей нефти из США с поставкой в июне и июле.

Экспорт американской нефти в Таиланд вырастет как минимум до 2 млн баррелей.

Покупать американскую нефть выгоднее, чем традиционные ближневосточные сорта, сказал Reuters представитель крупного азиатского нефтетрейдера. Американский эталонный сорт WTI стоит на $9 за баррель дешевле марки Brent, к которой в настоящий момент привязаны цены на 60% торговых сделок с нефтью.

Спред Brent к WTI вырос в три раза по сравнению с 2017 годом на фоне взрывного роста добычи в США: по данным Минэнерго, по сравнению с прошлым годом нефтяники добавили на рынок 1,4 млн баррелей новых ежедневных поставок, а общий объем производства к концу мая вышел на новый исторический рекорд — 10,725 млн баррелей в сутки.

Преимущества американской нефти растут по мере того, как ближневосточные страны повышают цены. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла контрактные цены для азиатских клиентов на июнь на $0,7-1,2 за баррель по всей линейке сортов.

"Мы активно диверсифицируем источники поставок. Если Saudi Aramco и в следующем месяце не понизит цену продажи, то же касается и ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), то мы увеличим закупки нефти из США", — сказал импортёр в Юго-Восточной Азии.

3. Mikhail Krutikhin:

"О "Южном газовом коридоре" из Азербайджана, "Турецком потоке" и болгарах.

Меня за эти дни не раз спрашивали, конкурент ли азербайджанский газ для газа газпромовского. В принципе, конкурент. И вот почему.

1. И "Южный коридор", и "Турецкий поток" нацелены на одни и те же рынки южной Европы с перспективой выхода в Европу центральную.

2. Для европейцев азербайджанский газ предпочтительнее:

— Это и есть диверсификация поставщиков в соответствии с задачей обеспечить энергетическую безопасность ЕС. Газпромовская труба – новый маршрут от того же поставщика. Те же яйца, вид сбоку.

— В перспективе в "Южный коридор" могут добавить газ из Туркмении, Ирана, иракского Курдистана и Израиля. Опять-таки желанная диверсификация.

— Маршрут "Южного коридора" втрое короче, чем трасса "Турпотока" от Ямала.

— "Газпром" — ненадежный поставщик. Он не раз демонстрировал, что способен прекратить или сократить поставки по капризу российского политического руководства. Это большой риск.

3. Конкуренция неизбежна, поскольку целевой рынок мал и серьезно расти не обещает. На Балканах и в Греции спрос смешной, бороться можно только за объемы для Италии, а там… см. пункт 2.

4. "Газпром" отчаянно пытается найти щель, чтобы влезть со своим газом в ЕС из Турции и дотянуть этот "поток" до Италии, а в идеальном варианте и до Австрии (чтобы замкнуть там антиукраинское кольцо со своим "Северным потоком"). Отсюда – новая волна обхаживания болгарских руководителей и обещание построить им АЭС "Белена" "на коммерческих началах". Однако это – повтор старой ошибки: обхаживать надо не болгар, а еврокомиссаров, которые только и могут разрешить или не разрешить вход "Турпотока" в ЕС и маршрут через границы внутри ЕС. Не исключен провал попыток, а за ним – новые обвинения болгар в недружественном отношении (а качестве козлов отпущения).

5. И снова от чудовищно дорогостоящей авантюры "Южного/Турецкого потока" в выигрыше одни путинские кореши — подрядчики строительства антиукраинских трубопроводов (ну, и немцы с австрийцами, которые на халяву получают еще один газопровод из России). Ненависть Путина к народу соседней страны очень дорого обходится и "Газпрому", и России."

Конец цитаты.

4. У российского олигарха Виктора Вексельберга на банковских счетах в Швейцарии заблокированы нажитые неимоверно честным трудом 2 млрд франков. Блокированными оказались не только личные счета олигарха. Несколько дней назад группа банков, среди них UBS и Credit Suisse, отказала российскому миллиардеру в праве доступа к значительным пакетам принадлежащих ему акций. По последним данным его доли в таких активах, как Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz+Bickenbach были блокированы банком Credit Suisse.

Горе-то какое.

5. После визита в мае делегации департамента Минфина США (OFAC) банки Кипра начали массовые проверки и закрытие счетов россиян. Банки Кипра, который остается любимой офшорной зоной для состоятельных россиян, начали массовые проверки и закрытие счетов клиентов из РФ.

Политика кипрских банков изменилась радикально: банки начали запрашивать большое количество документов для открытия счета — подтверждение источника дохода, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес с описанием сути самого бизнеса.

Судя по всему, банки Кипра не хотят повторить судьбу латвийских банков. Шутки с OFAC плохо заканчиваются.

Напомню, в феврале финансовая разведка США выпустила доклад об отмывании российских денег и коррупционной деятельности в банках Латвии. В нем, в частности, говорилось, что через второй по размеру банк в стране — ABLV — шли расчетные операции, связанные с Северной Кореей, а также сомнительным капиталом из стран бывшего СССР.

Минфин США пригрозил ввести против ABLV санкции, перекрывающие доступ к операциям в долларах и спровоцировал бегство вкладчиков. Из ABLV вывели 600 млн евро, из Norvik Bank, также связанного с российским капиталом, — не менее 43 млн.

Спустя несколько недель ЕЦБ принял решение о ликвидации ABLV.

6. Россияне больше не скупают дорогую лондонскую недвижимость. Богатые россияне выводят свои капиталы из Лондона, рассказал Financial Times агент по продаже недвижимости Гари Хершем.

Он владеет компанией, которая продает элитные дома в британской столице. Его офис в престижном районе Мейфэр украшен фотографиями самой дорогой недвижимости, которую ему удалось продать.

Он сказал, что самыми лучшими клиентами после падения Советского Союза для него стали богатые россияне:

"У русских больше искушенности в том, что касается денег. Они хотели быть лучше, чем их друзья. Иметь лучшее, платить больше. Сегодня происходит обратное".

Поменялась атмосфера и в Британии. Все чаще звучат высказывания, что лондонская недвижимость превратилась в сейф для коррумпированных чиновников и нечистых на руку бизнесменов со всего мира, и свою роль в этом сыграли банки, юристы и компании по продаже недвижимости, наподобие той, которой владеет Хершем.

Недавно власти Британии придержали продление визы Романа Абрамовича.

"Новость о Романе Абрамовиче намного хуже, чем вы думаете… кто еще может сказать: "Если уж это делают с ним, это может случиться и со мной?", — говорит Хершем. — Конечно же, это скажется на моем бизнесе".

В его компанию больше не звонят каждую неделю по 20 богатых русских, которые хотят купить себе недвижимость в Лондоне. Вместо этого Хершем заметил, что появились два вида русских, которые хотят продать: те, кому нужны деньги, например, потому что их бизнес пострадал от санкций, и те, кто хочет уехать из страны, потому что власти начинают задавать неудобные вопросы о происхождении их капиталов.

7. Польша готова разместить на своей территории постоянную военную базу США и предложила $2 млрд на эти цели.

Итак, "энергетическую сверхдержаву" зажали в угол судебными решениями, путинских олигархов-кормильцев оставили голыми и босыми, а СБУ грязно надругалась над священными мощами ФСБ.

А вы все продолжаете ругать Бабченко, не оправдавшего ваших некрологов? Ну-ну.

Лучше выпейте за его здоровье и наше с вами заодно.

Будьмо!