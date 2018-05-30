По Украине прокатилась волна погромов: кто за ними стоит и чем это аукнется

Избиение пожилого полковника на столичном рынке "Лесной" обернулось погромом торговых точек продавца-обидчика. Десятки националистов и ветеранов АТО сломали роллеты и разнесли товар выходца из Грузии.

Подобные истории в последнее время становятся нормой. Не так давно в Киеве представители радикалов разгромили и лагерь ромов. Буквально на прошлой неделе такой же случай произошел под Тернополем – там лагерь сожгли. Пока никто не наказан за подобные поступки. Почему такие акции опасны – в материале OBOZREVATEL.

Камни и газ

Избиение 24-летним гражданином Грузии пожилого военного на рынке "Лесной" в Киеве стало толчком для погрома торговых точек обидчиков. В числе погромщиков: ветераны АТО и представители националистических организаций.

Товар продавца-обидчика разнесли Александр Чернов/Громадське

Хотя продавец был задержан и отправлен под круглосуточный домашний арест, несколько десятков человек, некоторые из них в масках, утром в воскресенье, 27 мая, пришли на рынок. Два киоска, которые арендовал грузинский продавец, оказались закрыты. Но это не остановило "народных мстителей". Они сломали роллеты, вытащили витрины, разнесли товар и зажгли фаеры. Полиция применила слезоточивый газ. В результате пострадали и трое полицейских, в них также летели камни.

Полиция сообщила о 34 задержанных. Правда, кто они и из каких именно организаций в полиции не говорят. "Вы думаете, они приходят и сразу сообщают из каких они организаций? Нет, конечно. Для нас они все нарушители правопорядка", – сообщила OBOZREVATEL спикер столичной полиции Оксана Блищик.

После беседы почти всех задержанных отпустили, и только троим объявлено подозрение по статье "Хулиганство".

Полиция задержала 34 нападавших censor.net.ua

Радикальная организация С-14, которая ранее засветилась в погромах ромских лагерей, уверяла, что на этот раз на мероприятие на "Лесном" не успела. Хотя среди задержанных оказались два ее представителя – Ярослав Терещенко и Павел Мороз. В организации уверяют – случайно.

"Они на голову садятся"

Пресс-секретарь "Национального корпуса" Роман Чернышев сказал, что сейчас задержаны только трое участников этих событий, один из них ветеран "Азова". "Мы на "Лесном" не были, там были представители ветеранских организаций АТО. Но это не значит, что мы не поддерживаем такие действия. Вы видели это видео? Там была полиция? Ее очень долго пришлось ждать. А что делала охрана рынка в это время? Они просто дали уйти этим нападавшим. Вот поэтому и нужно напомнить, как нужно поступать в подобной ситуации", – считает Чернышев.

ОУН, "Азов", С14, ветераны АТО kiev.vgorode.ua

Лидер ОУН Михаил Коханивский, чьи представители также были на "Лесном", считает, что акция была адекватной и обещает, что в случае чего, националисты будут продолжать подобные действия. "Я считаю, что ни полиция, ни суды не способны защитить людей и наказать таких преступников. Напротив, наша полиция крышует иностранный криминалитет, мигрантов, а они уже садятся на голову. Если и дальше они будут продолжать бить украинцев, унижать, оскорблять, а полиция не будет вмешиваться, то мы продолжим защищать людей, я вам обещаю", – заявил нам Коханивский.

Полковнику сломали нос

Сам конфликт с пожилым пенсионером произошел 26 мая на рынке "Лесной". На видео попала только часть. О всех подробностях происшествия OBOZREVATEL рассказала пенсионерка Наталия Козел. Именно ее и ее сына начал оскорблять продавец-грузин. И именно за них вступился полковник в отставке Семен Санников.

"Зашли на рынок "Лесной" купить продукты. Один сын хлеб пошел купить, а второй со мной подошел к этому прилавку, мы выбирали специи в пакетиках. Прилавок двойной, с одной стороны специи, с другой – фрукты. Продавец стоял возле фруктов. Мы еще спросили цену, он ответил 15 грн. Естественно, мы смотрели пакетики, определились что берем, уже и 50 грн приготовили, как вдруг продавец начал орать матом. Мол, положи, чего трогаешь", - пожаловалась женщина.

По ее словам, тогда они отказались покупать фрукты.

"Видимо, это его еще больше разозлило. Я уже отошла, а он бросился на сына с нецензурной бранью. Конечно, я вернулась, и говорю, ты чего кричишь, ты не знаешь, что покупатель всегда прав? Он матом начал на меня, в это время и подошел Семен Игнатович", - рассказала Наталья.

Полковник в отставке Семен Санников Соцсети

Военный пенсионер сделал замечание продавцу, и тогда он в первый раз ударил пожилого мужчину. "Он немного отклонился от удара, поэтому продавец попал ему в шею. Тогда мы решили вызывать полицию, потому что это не дело. Продавец сначала вел себя агрессивно, тряс деньгами, мол, что мне ваша полиция. А потом, видимо, понял, что мы все-таки вызвали патруль, он начал закрывать ларек. Я там стояла 15 минут, полиции не было. Я уже пошла на маршрутку, а сыновья остались с Семеном Игнатовичем. И тогда он ударил его второй раз, это то, что все видели на видео. В результате полицию ждали еще полчаса. Если бы они быстро приехали, может и такого конфликта не было", - говорит пенсионерка.

Сейчас Семен Санников в военном госпитале. Как рассказала нам его дочь Елена, у него сломан нос.

Наталья Козел в ближайшее время собирается навестить своего защитника. "Я ему очень благодарна. Это редкий человек! Это человек с большой буквы. Он не побоялся заступиться", - говорит пенсионерка.

Ромы уехали, заявлений не оставили

Подобные конфликты с погромами в последнее время не редкость. Ранее в Киеве, а затем и в Тернополе представители радикальных организаций, в том числе С14 и "Правый сектор", нападали на лагерь ромов. Причем в Тернополе перед нападением местные жители жаловались на ромов – якобы они воровали и напугали маленького ребенка. Однако никто из нападавших пока не задержан.

"Следственные действия проходят, были обыски. Полиция ищет того, кто там стрелял. Но пока ни оружия, ни его владельца не нашли. Думаю, все-таки виновный будет установлен", - сообщил нам спикер полиции Тернопольской области Сергей Крепа.

По его словам, ромы уже покинули Тернополь, правда, ни одного заявления они не оставили. Также они отказались от помощи медиков. "От "скорой" они отказались, в больницу не обращались, заявлений не написали. Поэтому такая ситуация получилась. Но главное тут – оружие, люди слышали выстрелы. К сожалению, насилие порождает насилие, поэтому если не найти виновных, то представители этих организаций посчитают, что можно наводить так порядок и дальше", – говорит Крепа.

Ксенофоия не выросла, но надо уделить внимание

Социолог Владимир Паниотто уверен, что пока подобные процессы еще не приняли угрожающий характер, власти необходимо проявить свое отношение к подобным вещам.

"Судя по нашим выводам, за 2017 год ксенофобия в Украине не выросла. И это как-то успокаивает. Но изменилась сама ситуация в стране, идет война. И часто подобные действия носят провокационный характер, попытка расшатать ситуацию вроде бы под благородным предлогом. Ведь этот продавец обидел пожилых людей, не просто обидел, а ударил. В стране падает доверие к правоохранительным органам, нет доверия к судам, что они вынесут справедливый приговор", - отметил в беседе с нами Паниотто.

По его словам, сейчас в обществе переходной период: когда одни правила не действуют, а другие еще не утвердили.

"В такой ситуации всегда уменьшается правовое сознание людей. И часть радикальных организаций это используют. А государство наблюдает за этим, не высказывает четко своей позиции. Да и многих людей это тоже устраивает – ну, ведь наказали за дело. И хотя такой критической угрозы обществу нет, но процессы эти будут развиваться, будут пытаться расшатать ситуацию силой. И привести это может к тому, что сами люди захотят сильной руки. А это означает уменьшение демократии, затрудняет путь Украины к европейским ценностям. Ничего хорошего не ждет", - говорит Паниотто.

Адвокат Ростислав Кравец также считает, что государство в данной ситуации должно четко заявить свою позицию. "В правовом государстве такая ситуация недопустима. Что группа людей берет на себя право решать что правильно, а что неправильно, способны правоохранители наказать виновных или нет. В таком случае мы превратимся в такую вот страну третьего мира, где мелкие царьки будут решать все. Я считаю, что люди, которые взяли на себя право наказывать – они преступили закон. И государство тут должно дать четкую оценку их поступку", – говорит адвокат Кравец.