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Что будет в Украине вместо военкоматов: появилось пояснение

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В Украине на базе военных комиссариатов планируется создание территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Такое намерение подтвердил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"Планом предусмотрен переход на новый формат работы в военных комиссариатах. Целью создания таких центров является повышение эффективности работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг по их социальной и правовой защите", - сказал министр.

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Как известно, в Украине пока не будут проводить очередную волну мобилизации. В Минобороны заверили, что на данный момент страна в ней не нуждается.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Степан Полторак указал, что один солдат обходится Украине в 12 тыс. долл.

Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
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