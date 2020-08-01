Чийгоз: проблема воды в Крыму – многоходовка Путина

Президент России Владимир Путин использует проблему воды в Крыму в собственных политических целях.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал народный депутат от партии "Европейская солидарность", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Для оккупанта вода – это давление на Украину. Мобилизация своего электората, общества против "врага" – украинцев. Мол, у нас трудности, они должны... Это такая многоходовка со стороны Путина", – сказал он.

По оценкам нардепа, ситуация с водой в оккупированном Крыму ухудшается каждый день. "То, что они не смогут без днепровской воды из этой ситуации выйти, это однозначно", – добавил он.

В этом контексте Чийгоз подчеркнул, что "для нас вода – оружие против оккупантов. Надо быть готовыми к тому, чтобы давить на врага и подключать наших партнеров. Но, к сожалению, сейчас мы идем в другом направлении – когда Путин у нас не враг, а партнер", – отметил он.

Отвечая на вопрос, готов ли коренной народ – крымские татары – страдать вследствие нехватки воды, заместитель главы Меджлиса заверил, что готов. "Наши говорят, что страдания начались с 2014 года, с момента оккупации. Поэтому мы будем держаться. Мы одного хотим – чтобы Украина и мир освободили нас от оккупанта", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище. Площадь водного зеркала в Байдарской долине, где находится основной источник водоснабжения Севастополя, значительно уменьшилась за последние полтора месяца.