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29 октября • обновлено в 22:16
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Четверо уничтожены, 10 – в реанимации: в "ДНР" подорвались два авто с террористами

1.8т Читать материал на украинском

В сети появилась информация о том, что по дороге в Новоазовск на оккупированном Донбассе погибли 4 террориста "ДНР" и еще 10 были тяжело ранены.

Подтверждающий скриншот опубликовал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

В "ДНР" в их гибели обвинили Объединенные силы, заявив якобы о попадании мины в два автомобиля с боевиками.

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В "ДНР" подорвались два авто с террористами

В "ДНР" подорвались два авто с террористами

freeradio.com.ua

"Конечно, надо немного добавить "героизма" своим братушаням и обвинить во всем воинов ОС. Интересно, почему еще о 203 мм калибре не написали? Как всегда боярышник и свое минное поле. Но сам факт: 3 билета по 200 р. і 10 по 300 р. Мне очень нравится. Не останавливайтесь на достижениях, покупайте билеты со скидками у распространителей. Для Вас круглосуточные акции", – прокомментировал Штефан.

Четверо уничтожены, 10 – в реанимации: в 'ДНР' подорвались два авто с террористами
Четверо уничтожены, 10 – в реанимации: в 'ДНР' подорвались два авто с террористами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 27 октября погибли два террориста "ДНР" Денис Нянченко и Богдан Кучерук. В сети их ликвидацию связали именно с упомянутым взрывом.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс террористы "ДНР" ДНР Новости Донбасса
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Mega Death
Mega Death
Тымчук в гробу перевернулся)) Он так не мог))))
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
СВЕРШИЛОСЬ!...THE END...АМИНЬ!
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