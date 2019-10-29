Четверо уничтожены, 10 – в реанимации: в 'ДНР' подорвались два авто с террористами

В сети появилась информация о том, что по дороге в Новоазовск на оккупированном Донбассе погибли 4 террориста "ДНР" и еще 10 были тяжело ранены.

Подтверждающий скриншот опубликовал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

В "ДНР" в их гибели обвинили Объединенные силы, заявив якобы о попадании мины в два автомобиля с боевиками.

В "ДНР" подорвались два авто с террористами freeradio.com.ua

"Конечно, надо немного добавить "героизма" своим братушаням и обвинить во всем воинов ОС. Интересно, почему еще о 203 мм калибре не написали? Как всегда боярышник и свое минное поле. Но сам факт: 3 билета по 200 р. і 10 по 300 р. Мне очень нравится. Не останавливайтесь на достижениях, покупайте билеты со скидками у распространителей. Для Вас круглосуточные акции", – прокомментировал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 27 октября погибли два террориста "ДНР" Денис Нянченко и Богдан Кучерук. В сети их ликвидацию связали именно с упомянутым взрывом.

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