"Чего обижаетесь?!" Крымчане попали в очередную передрягу из-за Путина

В Керчи (аннексированный Россией Крым) местные жители пожаловались на то, что по несколько дней не могут попасть к врачу в городской стоматологии. В сети пользователи начали писать, что крымчане сами избрали такую власть и "чудесную жизнь".

О ситуации в больнице "Кerch.fm" сообщила керчанка. По ее словам, талонов ограниченное количество, специалистов не хватает, оборудование не позволяет рассматривать тяжелые случаи, а людей "отправляют" в Симферополь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Ни для кого не секрет, что попасть в городскую стоматологию крайне сложно. Кто с ночи занимает очередь, кто рано утром, но не все попадают к врачу. В очереди люди ругаются, кричат и скандалят", – пожаловалась местная жительница.

Дверь больницы Кerch.fm

Она написала, что "вышестоящим органам" пора обратить на внимание на эту проблему.

Под новостью люди начали подшучивать над крымчанами. Пользователи уверены, что местные жители сами избрали такую власть и, соответственно, жизнь.

"Вы же голосуете с 76,6% результатом, значит вам такое существование нравится!

Чего теперь обижаться...?!!", "Поставьте там телевизор и включите Соловьева, Скабееву, Малахова в конце концов", "Пусть напишут Путину жалобу на чудесную жизнь", "Местечковое развлечение: подорваться в четыре утра, чтоб к пяти успеть занять очередь и поскандалить!" – написали они.

Блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%" также прокомментировал ситуацию на своей странице в Twitter.

"Керчь. Охота на талончики или зачем вашим детям здоровые зубы, если им и жевать то особо нечего?" – отметил он.

Больница Кerch.fm

Комментарии Twitter/КРЫМский бандеровец ‏

Крым. С утра у городской стоматологии в Керчи творится ад. Люди по несколько дней не могут попасть к врачу, занимают с ночи очереди и скандалят. Некоторые предлагают поставить там телек и крутить Соловьева со Скабеевой https://t.co/pEPaYmutt0 ВИДЕО > https://t.co/qh7KKU1mOR pic.twitter.com/F53KvDzeLT — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 31 июля 2019 г.

Керчь

Охота на талончики или зачем вашим детям здоровые зубы,если ими жевать то особо нечего? pic.twitter.com/YXPwfnKSV3 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 31 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму пожаловались на проблемы с канализацией и общественными уборными в курортных городах. Также жители полуострова недовольны нищетой и абсолютной незаинтересованностью в культурном отдыхе туристов, которые приезжают из России.

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