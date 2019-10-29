"Таких надо расстреливать": бывшая наркозависимая поразила откровением об издевательствах полиции

Юрист, которая в прошлом употребляла наркотики, рассказала, как украинские полицейские жестоко издеваются над людьми, у которых есть зависимость.

Женщина по имени Влада поделилась своей историей в эфире "Громадського радіо". Она смогла вылечиться и теперь помогает людям, у которых проблемы с наркотиками.

По словам героини программы "Я захищаю її", правоохранители часто задерживали ее без причины. Полицейские унижали женщину, просто потому, что знали о проблеме с наркотиками.

Бывшая наркозависимая рассказала о пытках полиции Комсомольская правда

"Держали прямо в кабинетах, потом отпускали, но были такие случаи, когда сотрудники, кто точно, я не знаю, заходили в кабинет, пытались изнасиловать, спасал только мой крик. Слышно было, что кто-то идет по коридору, и все прекращалось", – рассказала она.

"Был случай, когда при задержании на 10 суток, начали допрашивать, когда начался абстинентный синдром и были очень сильные боли. Я попросила о помощи, сотрудница вывела меня в другую комнату, начала швырять меня, бить об стену, а стены там такие, знаете, "шуба" называется на сленге - там много выемок, очень жесткая стена. Она тогда сказала, что я не имею права жить, что таких, как мы, надо расстреливать и так далее. Сейчас я общаюсь со многими людьми – до сих пор такое отношение существует, оно никуда не делось", – добавила женщина.

По словам Влады, в полиции часто пользуются состоянием наркозависимых и таким образом получают нужные им показания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психоневрологический интернат на Винниччине обвинили в жутких издевательствах над пациентами.

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