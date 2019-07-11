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Был за рулем: на Николаевщине в ДТП погиб 10-летний ребенок

4.2т Читать материал на украинском

Утром 11 июля на автодороге "Ольшанское-Николаев" вблизи пгт Ольшанское произошло ДТП с участием автомобилей Opel и ВАЗ-2105, за рулем последнего находился 10-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в результате столкновения транспортных средств мальчик погиб на месте происшествия.

"30-летний пассажир ВАЗа, отец погибшего, и водитель Opel с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

ДТП на автодороге "Ольшанское-Николаев"

ДТП на автодороге "Ольшанское-Николаев"

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ДТП на автодороге "Ольшанское-Николаев"

ДТП на автодороге "Ольшанское-Николаев"

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в масштабном ДТП погибли три человека, авария произошла неподалеку с. Знаменка.

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Место
Украина
Тег
ДТП
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