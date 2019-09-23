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23 сентября • обновлено в 18:28
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Был в розыске Интерпола: в Киеве задержали обидчика Найема

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Одного из подозреваемых в нападении на экс-нардепа Мустафу Найема Магомеда Саитова задержали в Украине.

Об этом сообщил в Facebook брат бывшего парламентария, адвокат Маси Найем.

"По моей информацию Саитов Магомед, который ударил моего брата 30 апреля 2018 года, уже находится в Украине. 18 февраля 2019, через 10 месяцев после нападения, нам официально стало известно, что Саитов Магомед наконец есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину. Как он пересек границу Украины загадка. Как и то, почему молчит полиция и прокуратура", – написал он.

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Напавшего на Найема Саитова задержали

Напавшего на Найема Саитова задержали

НВ

Вскоре Найем сообщил, что Саитова уже задержали и готовятся избрать ему меру пресечения.

"Его поймали и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранное меры пресечения в виде содержания под стражей. Адрес суда: Дегтяревская, 31а. Судья Циктич Виталий Михайлович", – написал правозащитник.

Напавшего на Найема Саитова задержали

Напавшего на Найема Саитова задержали

Украинская правда

Напавшего на Найема Саитова задержали

Напавшего на Найема Саитова задержали

Скриншот

Как уточняет "Украинская правда", в Национальной полиции подтвердили факт задержания.

"Он был задержан вчера, находится в изоляторе временного содержания, сегодня Шевченковский районный суд применит меру пресечения. Досудебное расследование в этом криминальном производстве завершено. Обвинительный акт по согласованию с прокуратурой направлен в суд", – рассказал спикер полиции Ярослав Тракало.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападение на Найема было совершено вечером 30 апреля 2018 года в центре Киева. У него диагностировали перелом нижней челюсти, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. После инцидента нардепа прооперировали.

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Персоны
Маси Найем Мустафа Найем
Место
Украина Киев
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