Бутусов по пунктам описал, как Иран мешает расследованию катастрофы самолета МАУ

Из-за хаоса, происходящего на месте крушения самолета Boeing 737 МАУ в Иране, нельзя понять, заинтересована ли эта страна в качественном расследовании авиакатастрофы.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Он привел информацию источника "Цензор.Нет" из межведомственной комиссии по расследованию трагического события.

"Второй день находимся на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить наконец доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая – на площадке сбора обломков самолета", – сказал собеседник.

Иран мешает расследованию катастрофы самолета МАУ

По его словам, детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. При этом на месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без нее.

"Сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, такое нельзя контролировать. Бульдозер сбрасывает их без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать их и выкладывать остатки корпуса", – говорит представитель межведомственной комиссии.

Он подчеркнул, что во время работы такой техникой невозможно обеспечить сохранность деталей, которые так важны для понимания ситуации. Логичнее было бы сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать. Из-за этого, возмутился информатор, на оставленые фрагменты корпуса авиалайнера могут быть нанесены новые повреждения, следовательно, будет проблематично доказать характер взрыва.

Со своей стороны Бутусов добавил, что Иран на данный момент действительно не представил ни одного доказательства своей первоначальной версии о якобы "технических причинах" гибели самолета.

Иранцы сгребают обломки самолета МАУ бульдозером Twitter Юлиана Репке

"Не представлены записи радара, где было бы видно, что самолет якобы разворачивается к аэропорту. Не представлены записи разговоров пилотов с диспетчерами, где бы пилоты могли бы сообщать о технических проблемах. Нет никаких фактов о проблемах с техническим состоянием самолета от наземных служб аэропорта", – написал он.

Журналист подчеркнул, что сбор улик иранские власти проводят небрежно, что может затруднить установление истины. Все это наводит на новые вопросы, по которым Ирану стоило предоставить аргументированные ответы.

"Какие ЗРК "Тор" находились близ аэропорта в ту ночь, в каком они состоянии? Кто и почему вел с земли съемку на телефон момента взрыва самолета и его падения? Была ли атака на лайнер случайной ошибкой, или же намеренным актом террора?" – перечислил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, иранская сторона сгребает обломки украинского Boeing, который разбился возле Тегерана, бульдозером. Это уничтожает шансы на проведение детального расследования трагедии.

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