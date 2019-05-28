Бунт в одесской колонии: стало известно о разрушениях внутри тюрьмы

В полиции сообщили, что бунт в одесской колонии №51 начался с обысков камер заключенных.
Как пишет УНН, обыски устроили с самого утра в понедельник, 27 мая, чем вызвали недовольство части заключенных.
Сообщается, что "воры в законе" начали подстрекать других заключенных на бунт. В результате осужденные начали самовольно передвигаться колонией, а когда охрана колонии пыталась им помешать, то устраивали драки, бросали в охранников камни, а позже устроили поджог.
Заключенные сожгли автомобиль, стоявший во дворе. Также огонь повредил некоторые помещения, в том числе кабинет руководителя исправительного учреждения.
Также заключенные повредили часть камер видеонаблюдения, разбили около 60 окон и уничтожили десятки матрасов.
Кроме того, не менее 10 сотрудников пенитенциарного учреждения получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая в Одессе в исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных.
После бунта в колонии полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 392 УКУ (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).
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