Бунт в одесской колонии: стало известно о разрушениях внутри тюрьмы

В полиции сообщили, что бунт в одесской колонии №51 начался с обысков камер заключенных.

Как пишет УНН, обыски устроили с самого утра в понедельник, 27 мая, чем вызвали недовольство части заключенных.

Сообщается, что "воры в законе" начали подстрекать других заключенных на бунт. В результате осужденные начали самовольно передвигаться колонией, а когда охрана колонии пыталась им помешать, то устраивали драки, бросали в охранников камни, а позже устроили поджог.

Заключенные сожгли автомобиль, стоявший во дворе. Также огонь повредил некоторые помещения, в том числе кабинет руководителя исправительного учреждения.

Также заключенные повредили часть камер видеонаблюдения, разбили около 60 окон и уничтожили десятки матрасов.

Кроме того, не менее 10 сотрудников пенитенциарного учреждения получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая в Одессе в исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных.

После бунта в колонии полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 392 УКУ (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).

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