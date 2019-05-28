"Будут висеть триколоры и флаги СССР": Прилепин заговорил о "ХНР" и "ОНР" в Украине

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах оккупантов Донбасса, заявил, что Одесса и Харьков якобы мгновенно могут превратиться в подобие террористических "Л/ДНР".

Для этого необходимы лишь благоприятные условия и поддержка России, отметил он во время выступления в МХАТе, запись которого опубликована на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Захар Прилепин "Комсомольская правда"

"Гипотетически представим во сне каком-то, что вдруг однажды Одесса просыпается, и там висит какой-нибудь триколор или красный флаг над администрацией. И говорят, что: "Ребята, там зашли какие-то "вежливые люди". По моим ощущениям, то же самое в Харькове будет. Там просто в течение двух часов сами одесситы, харьковчане соберут всех "правосеков", всех ублюдков, сами притащат их в администрации. И произойдет это очень быстро. И откуда-то взявшиеся триколоры и красные советские флаги будут висеть уже на 90% балконов и окон. Просто это произойдет стремительно", – угрожающе высказался писатель-террорист.

Он заявил, что в названных городах якобы есть очень большой потенциал для поддержки оккупантов коллаборационистами. К примеру, в Харькове он "насчитал" 300 тысяч сепаратистов.

"Вспомните Харьков, где до 300 тысяч человек выходило на антиукраинские митинги! Это просто аномальное количество людей. Они что, куда-то делись? Люди запуганы, им сложно сейчас проявляться. Не надо никакого партизанского движения, если мы туда не движемся. У меня никаких претензий к этим людям нет из-за того, что они не восстали. Зачем восставать? Не надо. Надо сидеть ждать своего часа. Копить ненависть. Потом пригодится", – самоуверенно резюмировал Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что в будущем Россия якобы полностью поглотит временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Также он выразил уверенность в том, что половина Украины якобы готова встречать российских оккупантов с цветами. Свои неадекватные выводы Прилепин основал на итогах голосования в первом туре выборов президента жителей одного из населенных пунктов Донбасса.

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